Uno a uno, los seis brotes del nuevo coronavirus en Uruguay

Las curvas que grafican la distribución de casos de coronavirus que tiene en su despacho el ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, se disparan cuando se confirma un nuevo brote.

Con el de la Médica Uruguaya, ya son seis los registrados en Uruguay: el de un casamiento en Carrasco, el del Hospital Vilardebó, el de los residenciales, y los ocurridos en la ciudad de Rivera y Treinta y Tres.



Si bien los epidemiólogos del Ministerio de Salud Pública (MSP) aún estudian el origen de los recientes brotes, diversas fuentes de salud consultadas consideran que, al menos en los últimos tres brotes, el caso inicial está vinculado a personas que viajaron a alguna de las ciudades fronterizas con Brasil.



Es el caso de Rivera en el que un paciente del hospital departamental había estado en la frontera con el vecino país, o el de una mutualista de Treinta y Tres y la Médica Uruguaya en los que no se descarta que sus pacientes “cero” hayan viajado a Chuy, Rocha.



Sin embargo, las autoridades han podido controlar cada uno de los casos. ¿Cómo lo hicieron? Con la aplicación de una estrategia en común que pone en el centro la trazabilidad de los contactos a través del seguimiento del hilo epidemiológico de cada uno de los casos. En Salud Pública informaron a El País que “en todos los brotes la estrategia común llevada adelante por el MSP fue la del trazado del hilo epidemiológico luego de detectado un caso y ser aislado”.



La estrategia suele ser la misma y el objetivo también: “buscar cortar al máximo toda cercanía del infectado con las personas a su alrededor, de desconocidos y no compartir elementos comunes”, sostienen en el MSP. Detección, seguimiento y aislamiento, son los pilares de los epidemiólogos. Esta semana, Salinas dijo que estuvo “revisando minuciosamente la lista” y “excepto cuatro casos que están en Montevideo y se está investigando aún el origen y el brote de Treinta y Tres que tuvo un origen en la frontera, la totalidad de los casos provinieron del exterior”.



La mayor preocupación hoy del gobierno es controlar la frontera. Por eso, por estas horas la apuesta es poder replicar el acuerdo binacional con Brasil que rige en Rivera, en otras ciudades con esas características. Salinas señaló que lo que es necesario “cuidar y extremar es esa frontera y el ingreso de extranjeros y connacionales que lleguen en buen estado de salud y el tránsito en nuestra frontera”.



A continuación, El País relata cada uno de los brotes identificados en Uruguay y explica algunas de las medidas implementadas por el Poder Ejecutivo para controlar los casos.

El casamiento con 500 invitados en Carrasco

Fue el primer brote de coronavirus que se registró en Uruguay. La diseñadora de moda, Carmela H. (57 años) no realizó cuarentena tras un viaje a Europa y asistió a un casamiento en Carrasco en el que había 500 invitados. La mujer pretendía ingresar a Milán en Italia, pero los diversos operativos en Europa apenas le permitieron llegar a España, desde donde tuvo que volver a Uruguay. El caso fue descrito en detalle por medios internacionales, que se hicieron eco de una serie de audios virales en la que uruguayas reprochaban su actitud por no respetar el aislamiento. La “superdifusora”, así es como la denominaban en Epidemiología de Salud Pública, llegó a contagiar al menos a unas 90 personas, la mayoría invitados a la fiesta de bodas a la que había asistido, apenas había llegado de España. El mismo 13 de marzo, cuando se confirmaron los primeros cuatro casos, Carmela habló con El País y contó que al llegar no le indicaron que debía tener precauciones, que no había ido al casamiento “mal”, dado que “no tenía ningún síntoma. Yo fui superbien”, afirmó. “Yo cuidé a todos los uruguayos. Estaba desesperada”, comentó apenas se conoció la noticia.