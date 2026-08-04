No hay cupo de vacunas contra meningococo en Montevideo y Canelones; Llambí dijo que hay 25 casos confirmados

Persiste la falta de cupos para acceder a las vacunas gratuitas contra el meningococo para los jóvenes de entre nueve y 15 años, en la zona metropolitana y otros puntos del país, que ofrece el Ministerio de Salud Pública (MSP). Tras varios cuestionamientos, los turnos que se habilitaron el lunes pasaron de 9.000 a 37.440, y la gran mayoría se agotaron pronto. Este martes no se dieron más cupos.

Los últimos turnos para obtener las dosis de MenFive en la región sur (Montevideo y Canelones) se terminaron rápidamente el lunes. En las regiones oeste (Colonia, Durazno, Flores, Florida, Río Negro, San José y Soriano) y este (Cerro Largo, Lavalleja, Treinta y Tres, Rocha y Maldonado) prácticamente no quedan disponibles, de acuerdo a la agenda, disponible en la página web del MSP.

La mayor cantidad de cupos disponibles para obtener la dosis de MenFive están en la región norte (Artigas, Paysandú, Salto, Rivera y Tacuarembó).

No importa el departamento en el que viva cada joven, puede solicitar fecha e inmunizarse en cualquier vacunatorio del país.

El lunes de mañana arribaron a Uruguay 343.000 vacunas de MenFive, que cubren contra los serogrupos A, C, W, X e Y. En este escenario, hubo varias críticas en redes sociales contra el MSP por el sistema de agenda que habilitó para acceder a estas dosis.

La ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg, respondió el lunes a usuarios, enojados por estar esperando desde hace más de una semana para conseguir una dosis para sus hijos, que se estaba trabajando en habilitar más cupos.

“En Montevideo y Canelones se van a seguir habilitando cupos”, dijo este martes la directora general de la Salud, Laura Llambí, a VTV Noticias. “En el correr de la semana vamos a ir anunciando en qué momento se abre la agenda”, agregó, sin brindar mayores detalles.

“¿Por qué se realiza en forma progresiva? Porque cada institución del país que tiene un vacunatorio debía informar al MSP los cupos para asumir esta campaña de vacunación, con los recursos que tenía, sin desatender la vacunación habitual”, acotó Llambí sobre la agenda que se habilitó, por ahora, para los jóvenes de entre nueve y 15 años.

En paralelo a la agenda web, la jerarca añadió que se mantiene la vacunación contra el meningococo -entre otras dosis- en las escuelas a partir de una campaña de inmunización que reimpulsó el MSP para lograr una mayor cobertura.

Llambí destacó que se mantiene el “aumento inusual” de casos, pero que “no constituyen un brote o una alarma mayor”. Existen 25 casos confirmados —dos más que los notificados días atrás— pero no especificó la cifra de fallecidos, que sumaban siete —cuatro de ellos menores de edad— hasta la última notificación oficial.