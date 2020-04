Ministerio de Salud Pública recomendará utilizar tapaboca de tela en vía pública

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El Ministerio de Salud Pública (MSP) recomendará a la población utilizar tapabocas de tela, caseros, en la vía pública ante la propagación del coronavirus. La nueva política surge de la evidencia internacional sobre la transmisión de la enfermedad en el aire.

Fuentes de la salud informaron a El País que el objetivo es que toda persona que deba salir a la calle utilice tapabocas caseros para prevenir el contagio, de modo de mantener el stock de los convencionales para enfermos y personal de la salud.

Hace 72 horas, los Centros de Control Epidemiológico de los Estados Unidos (CDC, según sus siglas en inglés) decidieron recomendar a los norteamericanos que usen "máscaras faciales de tela" para evitar la propagación del nuevo coronavirus. En otras circunstancias, probablemente la noticia hubiera ocupado un lugar secundario, si no fuera porque el uso generalizado de tapabocas fue desaconsejado para la población general por la OMS y además es motivo de controversia entre los epidemiólogos y de confusión entre los legos.

Y aunque la controversia sigue, por estas horas crece el consenso de que los tapabocas o mascarillas faciales (incluso caseras) pueden ser útiles para reducir el riesgo, especialmente en situaciones en las que no se pueda respetar el distanciamiento social y lavarse las manos con frecuencia. Especialistas de distintos países y autoridades sanitarias decidieron adoptar esta posición. Por ejemplo, la autoridad sanitaria de Colombia los aconsejó "cuando sea necesario salir y no se pueda mantener la distancia mínima de un metro, ideal dos, como en el transporte público masivo, taxis, plazas de mercado, etc.". El presidente peruano, Martín Vizcarra, decretó el uso obligatorio de tapabocas en la vía pública y su gobierno empieza a repartirlas gratuitas. Y Chile hizo lo mismo para el transporte público.

En Uruguay, el Ministerio de Salud venía estudiando los informes internacionales y hoy adoptó un cambio de postura: no obligar, pero sí recomendar el uso.

Por si la confusión no bastaba, en una de las conferencias diarias de la OMS, Mark Ryan contestó que las mascarillas faciales, como barrera mecánica, no son una mala idea, siempre que no desplacen a las otras medidas de prevención.

Pero hoy, en la conferencia que dio el titular del organismo internacional, Tedros Adhanom Ghebreyesus, dijo que le “preocupa que el uso masivo de máscaras médicas por parte de la población general pueda exacerbar la escasez de estas máscaras especializadas para las personas que más las necesitan”.

¿Quiénes lo necesitan? La OMS le da prioridad al personal de salud, a los enfermos con síntomas y a quienes cuidan de esos pacientes en sus hogares.

En esta línea, el representante de OPS en Uruguay, Giovanni Escalante, dijo que “el uso de mascarillas cuando no está indicada puede crear en las personas un falso sentido de seguridad que las pueden llevar a desatender otras medidas básicas como la higiene de las manos”. Y enfatizó: “No es necesario que las personas que no presenten síntomas respiratorios usen mascarillas; la escasez crónica de equipos de protección personal a nivel mundial es actualmente una de las amenazas más apremiantes que enfrentamos en nuestra labor colectiva de salvar vidas”.

Ante la presión internacional, la OMS ha abierto una posibilidad en el cambio de postura: “Los países podrían considerar el uso de máscaras en comunidades donde otras medidas, como la limpieza de manos y el distanciamiento físico, son más difíciles de lograr debido a la falta de agua o las condiciones de vida apretadas. Lo que está claro es que hay una investigación limitada en esta área. Alentamos a los países que están considerando el uso de máscaras para la población en general a estudiar su efectividad para que todos podamos aprender”, dijo hoy Adhanom Ghebreyesus.

El uso de tapabocas, claro está, “no detiene la pandemia por sí solo”. Ese es el concepto que las autoridades sanitarias tienen claro. En todo caso, es un “complemento” al resto de la batería de propuestas.

De hecho, la evidencia internacional sobre el uso de mascarillas es aún incipiente. En este sentido, el virólogo Juan Cristina dijo desconocer si las fibras de telas, bufandas y pañuelos tienen un “filtro real” que evite la propagación del virus.

Pero para que el dilema no termine en un “caos informativo”, el profesor titular de Infectología, Julio Medina, concluyó: “No hay que desalentar el uso de máscaras caseras. Sí hay que desalentar el uso de mascarillas quirúrgicas que necesita el personal de salud”.

Con información de La Nación