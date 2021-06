El mensaje de la app de coronavirus que causa rechazo entre médicos y fue aprobado por el MSP

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La aplicación que utiliza el gobierno, Coronavirus.uy, envió en las últimas semanas el siguiente mensaje a personas que recibieron la alerta de exposición por haber estado en contacto con un caso positivo de COVID-19: “Como ya tuviste un resultado positivo y por lo tanto cursaste la enfermedad previamente, o te encuentras cursando la misma actualmente, o ya recibiste todas las dosis de la vacuna y te encuentras asintomático, en principio no se requiere la realización del test. Pero ante cualquier duda en cuanto a la conducta que debés seguir, o en caso de presentar síntomas, por favor consultá a tu prestador de salud”.

Esto generó disconformidad entre científicos, principalmente porque a nivel mundial se sabe que a pesar de haber recibido la vacuna aún es posible ser positivo de coronavirus. Incluso se observan casos así en Uruguay. En este sentido, ningún experto considera que, por haber recibido ambas dosis de la vacuna o haber cursado la enfermedad, alguien deba dejar de hisoparse después de estar en contacto con un caso positivo.

“Eso no está bien. Lamentablemente algunas instituciones están haciéndolo y permiten que los vacunados no se hisopen, pero sin duda que no debería hacerlo el Ministerio de Salud Pública porque al contacto no se lo exime de hacerse el test por estar vacunado”, dijo a El País Susana Cabrera, profesora de la Cátedra de Enfermedades Infecciosas de Udelar.



En un primer momento, fuentes del MSP señalaron a El País que el mensaje no había sido aprobado por la cartera y, por lo tanto, tenía que haber salido de las instituciones que participan en el armado de la aplicación. Especificaron que la advertencia sería responsabilidad de la empresa de tecnología Genexus o la Agencia de Gobierno Electrónico y Sociedad de la Información y del Conocimiento (Agesic).

Consultado al respecto, el director ejecutivo de Agesic, Hebert Paguas, dijo: “Obviamente nuestros ingenieros en su tiempo libre no se ponen a inventar recomendaciones sanitarias, eso está claro”. Paguas agregó: “Todos los mensajes que se incluyen en la app vienen del MSP, sobre todo cuando se trata de un contenido concreto con una recomendación escrita” como sucede en este caso. Por lo tanto, afirmó, “es imposible que no haya salido por orden de la cartera”.



Después de varias consultas, El País confirmó que el ministerio sí llegó a aprobar que se enviara la recomendación de no hisopar a quienes tienen las dos dosis de la vacuna después de ser contacto directo de un caso positivo y, de hecho, lo hizo hace “algunos meses”, según fuentes del MSP.

Científica en laboratorio trabaja en la vacuna contra el coronavirus. Foto: AFP

Las autoridades que trabajan en la división de Epidemiología (que son quienes deciden qué se comunica en la aplicación) no dieron una respuesta concreta a El País sobre este mensaje hasta el momento.



Por su parte, la infectóloga Cabrera precisó que la única excepción ocurre en el personal de la salud vacunado con Pfizer, que tiene permitido no hacer cuarentena después de haber estado en contacto con un caso positivo que no sea de alto riesgo. “Es por un tema de recursos humanos durante un momento de crisis. Además, aunque no tengamos que hacer la cuarentena igualmente debemos hisoparnos al séptimo día del contacto”, explicó.

Qué hacer.

En los hechos, cuando aparece la alerta de exposición al COVID-19 en la aplicación, la persona debe ponerse en contacto con su prestador de salud para coordinar un test.



Las alertas ocurren cuando dos usuarios están en contacto durante un tiempo determinado y sus celulares intercambian códigos cifrados a través de Bluetooth. Luego, cuando uno de ellos es positivo de COVID-19 su dispositivo se encarga de notificar a quienes hayan intercambiado esos códigos con este.



Lo cierto es que puede ocurrir que dos personas vacunadas afiliadas a mutualistas diferentes reciban la notificación en la app y quizá una de ellas se hisope porque así lo determina su prestador, mientras que la otra no lo haga porque su mutualista no lo cree necesario.

Sin embargo, Carlos Cardoso, vocero de la Coordinadora Nacional de Instituciones de Asistencia Médica, dijo que no le consta “que se digan cosas diferentes” debido a que hay indicaciones nacionales para la realización de los hisopados y “sería poco profesional” que algunas mutualistas desaconsejaran un test cuando en realidad es necesario.



“La verdad es que no entiendo por qué la aplicación dice lo que dice. Tampoco tengo claro cómo se configura el diseño de esto”, admitió Cardoso respecto de la recomendación.