Henry Albornoz: "Encontrar una vacuna para el coronavirus llevará más de un año"

Es profesor adjunto de la cátedra de Enfermedades Infecciosas y médico intensivista del Hospital Maciel desde hace 23 años. En charla con El País, el doctor Henry Albornoz habló sobre los recaudos ante el avance del coronavirus, hasta dónde debe llegar el aislamiento y su aplicación a personas mayores con factores de riesgo.

También se refirió al ejemplo a seguir sobre China, el peligro de que colpapsen las emergencias médicas y contó que en el mundo hay vacunas contra el Covid-19 en fases de diseño y otras se encuentran en la etapa de investigación. Pero ninguna será aplicable antes de que pase un año, advirtió.

-¿Por qué los gobiernos toman medidas radicales de aislamiento ante el avance del Covid-19, desde China a Italia y ahora España ?



-China tomó medidas muy radicales ya con el brote establecido y tuvo éxito en el control de esta primera ola. Eso motivó el comentario positivo de la comisión conjunta de la Organización Mundial de la Salud que visitó el país. Y parte de las medidas que tomó China fueron de control de la movilidad evitando las reuniones de muchas personas y llamando a la gente a permanecer en su domicilio. Eso parece haber dado resultado desde el punto de vista epidemiológico en una situación distinta de la que tenemos nosotros ahora.

-Aquí recién tuvimos los dos primeros casos autóctonos.



-Exacto. Allá en China, cuando el líder de la comisión conjunta hizo el informe, manifiesta su sorpresa por el nivel de las medidas tomadas y por el cumplimiento. Dijo que muchas era difícil que se pudieran tomar en otros países. Pero se han empezado a imitar, antes que la dispersión sea intensa. Eso busca que la primera ola y el pico más intenso de transmisión se retrase lo más posible y no sea de una magnitud tan importante. Hay que hacer el pico más bajo (no tan intenso) y prolongar la duración. O sea, hacerlo más chato aunque sea más largo.

-Santiago Moreno, jefe de enfermedades infecciosas de un hospital de Madrid dijo en entrevista con El País de España que “es hora de ser solidarios” y que hay que “evitar contagiarse para no transmitir la enfermedad”. ¿Es un tema de solidaridad?



-Si, pero en muchos aspectos, no solo en evitar adquirir el virus. También como comunidad: esto hay que enfrentarlo entre todos y no es “sálvese quien pueda”. Hay que ser racionales en las medidas y todos debemos adherir.



-¿Es recomendable que la gente se quede en su casa?



-Es un problema grande. En este momento el país no hizo el llamamiento a la gente a no trabajar ni circular. Sí se hizo un llamamiento a las personas con síntomas de enfermedades respiratorias y a quienes llegan de viaje de zonas de alta circulación, para limitar su actividad social y su movilidad. También se decidió suspender clases y otras actividades con alta participación de personas. Son instancias en las que se generan condiciones que favorecen la transmisión.

-¿No aconseja aislarse?



-Por el momento esa recomendación no es para toda la población. Las personas mayores, que tienen otros factores de riesgo, deberían restringir más las actividades. El resto de la población deberá ir llevando su vida aplicando el distanciamiento social, no saludarse con besos ni abrazos, no compartir utensillos, reforzar la higiene de manos. Esto será escalonado y se verá cuan intenso deberá ser la respuesta asistencial y de comportamiento de la comunidad.

Lavarse correctamente las manos es uno de los aspectos claves para prevenir el virus. Foto: Archivo



-¿Es correcto decir que el Covid-19 se contagia con mayor virulencia que otros virus?



-No. Hay dos conceptos. Uno es la transmisibilidad o contagiosidad. Este virus es más transmisible que otros virus respiratorios estacionales habituales, que nunca han tenido este comportamiento. El otro concepto es el de virulencia: cuánta capacidad de enfermar o lesionar en forma grave tiene. Su patogenicidad es similar o un poco mayor que la de otros virus estacionales. El problema está dado por la proporción de la población que lo adquiere, aunque no sea altamente mortal. El 15 o 20% que tiene una presentación más severa termina siendo mucha gente igual.

-Ahí entra el peligro de que se saturen las emergencias.



-Sí, el mayor problema es esa gente que requiere internación, que será mucha. Eso se suma a que todos los inviernos tenemos un cierto desafío o estrés sobre el sistema sanitario por la circulación habitual de los virus.



-Pero la mortalidad es más alta que la gripe, por ejemplo.



-Que la gripe estacional sin duda. Es preferible hablar de letalidad. Se habla entre 2 y 3%, pero no conocemos toda la historia aún. Es muy difícil saber cuál es la letalidad real.

-¿En Uruguay lo peor podría esperarse para el invierno?



-Es una posibilidad. Podría retrasarse este primer pico y eso podría llevar a que el pico, aunque sea más lento, se junte con la circulación habitual de los virus invernales. O podríamos ser relativamente exitosos en contener la dispersión en esta etapa y llegar al invierno sin circulación de este virus. Eso dependerá de muchas cosas, como la eficiencia de las medidas, factores climáticos y de circulación de otros virus.



-Algunos estudios dicen que pacientes ya curados quedaron con menor capacidad pulmonar. ¿Es posible?



-Nadie sabe los resultados a mediano y largo plazo, esto lleva tres meses. Pero ese dato no me llama la atención. Los pacientes que tengan una presentación con enfermedad pulmonar severa pueden quedar por un tiempo con algún grado de limitación respiratoria. Eso ya pasa con otras infecciones respiratorias graves.

"Hay vacunas en fase de diseño y algunas ya diseñadas, en las etapas iniciales de investigación", dijo el experto uruguayo. Foto: AFP

-El ministro de Sanidad de Francia aconsejó no tomar medicamentos antiinflamatorios como Ibuprofeno porque puede ser un factor agravante del Covid-19. ¿Hay evidencia científica sobre eso?



-No tiene ninguna relevancia lo que dijo el ministro. No hay ninguna documentación sobre eso y no hay nada para recomendar uno sobre el otro. No hay nada definitivo.

-¿Están buscando la vacuna?



-Sí, se está trabajando. Hay vacunas en fase de diseño y algunas ya diseñadas, en las etapas iniciales de investigación. Pero no serán de aplicación masiva ni contribuirán a controlar esta primera ola del brote en un lapso menor a un año. Hay que esperar, va a llevar más de un año en principio.



-En algún momento se va a encontrar…



-Eso es difícil de decirlo. Es una posibilidad, pero no es una expectativa real a corto ni mediano plazo.