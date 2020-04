El gobierno y las mutualistas ajustan criterios para realizar más tests de coronavirus

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Ayer se procesaron 177 análisis para confirmar COVID-19 en pacientes con los síntomas. La cifra no llegó ni a la mitad de los tests que el propio ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, había anunciado la semana pasada que se procesarían a esta altura (entre 800 y 900 diarios).

Esta situación -sumada a las recientes declaraciones del secretario de Presidencia Álvaro Delgado, quien señaló que “hay capacidad ociosa” para aplicar más tests- no cayó nada bien en los prestadores de salud e incluso en el Sindicato Médico del Uruguay (SMU).



Ayer a la tarde, representantes de diez mutualistas fueron recibidos por el ministro Salinas; el subsecretario, José Luis Satdjian, y el presidente de la Junta Nacional de Salud (Junasa), Luis González Machado. Allí, los responsables de las instituciones médicas manifestaron su preocupación por la capacidad de los testeos.

Fuentes de las instituciones médicas explicaron a El País que hoy es necesario “definir a quién hacerle un test”, de forma de garantizar el stock para aquellos pacientes que están más graves.



Por ejemplo, en una de las mutualistas de Montevideo, las autoridades temen que si utilizan los tests diagnósticos para confirmar coronavirus en pacientes con síntomas leves (80% de los casos) que se encuentran en cuarentena en sus casas, se agoten los diagnósticos para el 15% más complicado o el 5% más grave.

Paralelamente, denuncian que las importadoras que distribuyen los kits diagnósticos a los centros de salud privados no están entregando la totalidad de los pedidos solicitados por los prestadores. Según informaron fuentes del gobierno a El País, en el MSP ya se manejan algunas opciones. Por ejemplo, realizar una compra estatal para que todos los prestadores accedan a más tests diagnósticos. El objetivo es claro: alcanzar a la mayor cantidad de pacientes posibles, desde los más graves hasta aquellos que están con síntomas leves en sus domicilios y que justamente son hoy a quienes menos se diagnostica.

Paralelamente, desde los prestadores señalaron a El País que ninguna de las mutualistas “limitó” la aplicación de los tests “por un tema económico”. Es más, sostienen que hoy están asumiendo el costo de los mismos y que luego serán resarcidos por el Estado.

Test de coronavirus. Foto: Reuters

Los tests fueron incluidos recientemente en el Plan Integral de Atención a la Salud (más conocido por su sigla, PIAS), que dispone las prestaciones obligatorias que tienen que dar las instituciones que forman parte del Sistema Nacional Integrado de Salud. Uno de los representantes de las instituciones médicas, Daniel Porcaro, explicó que “la preocupación central está en la capacidad que existen en los testeos, todavía no hay una alta demanda, porque todavía no se aceleró el curso de esta enfermedad pero queremos estar preparados y coordinar estos esfuerzos con el ministro”.

Hoy en Uruguay son solo tres las instituciones médicas privadas que realizan tests diagnósticos en sus propios laboratorios. Se trata de la Asociación Española, la Médica Uruguaya y Cosem. Por otro lado, hay cinco laboratorios privados que desarrollan los mismos, mientras, en ASSE se aguardan 20.000 diagnósticos que desarrollan el Instituto Pasteur y la Universidad de la República.



Más tests.

Consultado sobre las recientes declaraciones de Delgado, Porcaro indicó que “en materia asistencial, estamos siguiendo el protocolo que el MSP indica de los casos”. Y agregó: “Para seguir eso, nosotros estrictamente nos ceñimos al protocolo y la demanda surge a iniciativa de ese protocolo. Si no hubo más testeos es porque no estaban siendo demandados”.



El representante de las mutualistas aseguró que hoy existen algunos “cuellos de botella” que “estamos prontos para solucionarlos” dado que, por ejemplo, hay “capacidad de hisopos y de kits pero que con la demanda no representa un problema asistencial, sí con la evolución que prevemos”.

La posición de los médicos.

El tema estará hoy sobre la mesa en Torre Ejecutiva de Presidencia de la República, cuando el gobierno reciba a los prestadores de salud de Montevideo e interior, la Junta Nacional de Salud (Junasa), la Federación Médica del Interior (FEMI), ASSE, la Cámara de Emergencias Móviles y el SMU.

Representantes de las mutualistas tras reunirse con Salinas. Foto: N. González Keusseian

Este último gremio fue el que reclamó al gobierno cumplir con los anuncios de realizar más tests. En una nota emitida por el SMU el fin de semana, titulada “¿Por qué no se realizan la cantidad de tests diagnósticos que fueron anunciados y son necesarios?”, el gremio advierte que es “esencial” el “testeo masivo” en aquellos pacientes con síntomas. Señalan que hoy hay “una ausencia de definición clara sobre a quiénes debería realizarse” un test diagnóstico.

Para el presidente del SMU, Gustavo Grecco, “faltan definiciones logísticas”, por ejemplo, en el criterio de recuperación. Los médicos denuncian que existe una “falta de disponibilidad de medios de transporte e hisopos” así como de la logística para la toma de la muestra.



Mañana el SMU será recibido por el Poder Ejecutivo. Intentarán buscar un acuerdo en este y otros temas.