Experto sostiene que "se están haciendo menos tests de los que habría que hacer"

Fabio Grill, infectólogo uruguayo que integra la Unidad de Enfermedades Infecciosas del Hospital Maciel, señaló este viernes que a su entender "se están haciendo menos tests (de diagnóstico de COVID-19) de los que habría que hacer, muchos menos".

En diálogo con el programa Primera Mañana de radio El Espectador, Grill manifestó que no habla de hacer tests "al barrer", pero considera que hay "mucha gente que no se está haciendo tests, o se está haciendo tests con una latencia de resultados demasiado grande que no debe de ser así".

De acuerdo a la última cifra oficial de diagnósticos, desde el 13 de marzo, fecha en que se registraron los primeros casos confirmados de COVID-19 hasta el jueves 2 de abril, se realizaron 4.464 tests, de los cuales 369 resultaron positivos.

En tanto, el gobierno anunció en los últimos días que su intención es llegar a los 1.000 diagnósticos diarios.

En esa línea, el infectólogo reiteró la necesidad de "hacer muchos más tests", y agregó: "Es necesario porque en la manera en que nosotros nos aproximamos a dónde está circulando el virus, podemos hacer los planes de contingencia".

En tanto, Grill aclaró que "con hacer tests y cuarentena hay que entender que la enfermedad no va a desaparecer, va a estar ahí. Va ir entrando lentamente", dijo.

Sin embargo, como también aseguraron las autoridades sanitarias, se quiere evitar que la llegada sea "explosiva", como, dijo, sucedió en Europa, donde "colapsa el sistema sanitario, y donde perjudica a toda la población, no solamente al que está enfermo por coronvirus".

Al respecto, Grill entiende que hay que "salir a buscar donde está el virus circulando para ir a hacer los planes de aislamiento domiciliario, los que se pueda, porque esta enfermedad nos da cierta facilidad que no todos son casos graves y para hospital".

"Si nosotros lo identificamos le podemos pedir aislamiento, entonces ya cuando hablamos de aislamiento y cuarentena no hablamos de todo un país parado, que es muy complejo de instrumentar, y que además tiene otras repercusiones", agregó el infectólogo.

Grill entiende que "falta" estructurar mejor los tests, y agregó: "En el personal de salud ni qué hablar".

En ese sentido, indicó que tienen "mucha cantidad de personal de salud hoy parada porque no tienen tests suficientes para hacer diagnóstico".

"El personal de salud que hoy se queda en la casa por contacto de un paciente positivo, que tiene altas chances de estar contagiado, yo no puedo estar teniéndolo 14 días en espera porque para nosotros son valiosos", remarcó Grill.

Este viernes el Hospital Maciel comenzó a procesar test de diagnóstico del COVID-19 para usuarios de ASSE y funcionarios del centro de salud.