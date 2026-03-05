Gobierno de Uruguay prohíbe las amalgamas dentales por impacto del mercurio: los detalles de la decisión

El gobierno de Uruguay anunció que prohibirá las amalgamas dentales por "el impacto del mercurio en la salud y en el ambiente". Una publicación en el sitio web de Presidencia indica que la ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg, hizo el anuncio este miércoles y que la ordenanza quedará firmada en los próximos días.

"El Gobierno firmará una ordenanza que prohíbe, de forma definitiva, la utilización de amalgamas dentales en procedimientos odontológicos", dice la publicación, que añade que "esta meta se concretó a partir de la labor conjunta de la academia, organizaciones sociales y los ministerios de Salud Pública y Ambiente".

El anuncio fue realizado durante un taller regional sobre la reducción progresiva del uso de amalgamas dentales, presidido por la Organización Mundial de la Salud (OMS) en el marco del Convenio de Minamata, que se realizó en la sede de la Asociación Latinoamericana de Integración (Aladi).

"Una ordenanza, cuya firma está prevista para los próximos días, prohíbe el uso de amalgamas dentales para reparaciones odontológicas, tanto en el ámbito público como privado, por su contenido de mercurio", señala el escrito.

Cristina Lustemberg, ministra de Salud Pública. Foto: Ignacio Sánchez

Lustemberg afirmó que la reducción del uso de productos con mercurio es ejemplo de que las políticas de salud deben guiarse por el cuidado y la prevención de futuros problemas.

La directora nacional de Cambio Climático del Ministerio de Ambiente, Fernanda Souza, dijo en el mismo taller: "Esto refleja la importancia que le da el país a construir políticas públicas basadas en evidencia en beneficio de la población".