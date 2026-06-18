En 2025 se registró cifra récord de abortos; se suman unas 129.000 interrupciones desde la ley de 2012

Durante 2025, los abortos legales registrados en Uruguay llegaron a una cifra récord desde que se implementa la ley de interrupción voluntaria del embarazo (IVE), aprobada en 2012, según datos del Ministerio de Salud Pública (MSP) a los que accedió El País a través de un pedido de acceso a la información pública.

Los abortos “ratificados” por la cartera fueron 11.445 el año pasado. Tomando en cuenta lo reportado en el último quinquenio, la cifra más reciente se ubicó por encima de lo registrado en 2024 (11.232), 2023 (10.898), 2022 (10.505), 2021 (10.111) y 2020 (9.915).

Desde 2013 —primer año completo de aplicación de la ley IVE (18.987) que despenalizó el aborto hasta las 12 semanas de gestación o hasta las 14 en caso de violación— a 2025 se reportaron 129.308 interrupciones de embarazos, de acuerdo a datos del MSP.

Desde la vigencia de la ley aprobada durante el gobierno de José Mujica —que sigue generando cuestionamientos y respaldos— hubo una demanda creciente por el procedimiento hasta 2018. En 2019 y 2020 se registró una baja, pero luego en los años posteriores aumentó la demanda. Durante el año pasado se realizaron, en promedio, unos 1.000 abortos por mes.

De los 11.445 abortos, 57 casos fueron de menores de 15 años; 488 de mujeres de entre 15 a 17 años y 748 en los primeros años de mayoría de edad, en la franja de 18 a 19 años, según datos oficiales.

Tal como ocurre desde hace años, las mujeres de entre 20 y 24 son el grupo que en 2025 más interrupciones del embarazo ratificó (3.172), luego estuvieron aquellas entre 25 y 29 años (3.026) y en tercer lugar las de 30 a 34 años (2.159). Los abortos en mujeres de 44 años o más sumaron 33 casos el año pasado.

Poco más de la mitad (54%) de los abortos realizados el año pasado fueron de mujeres que se atienden en prestadores privados de salud, y el resto (46%) en instituciones públicas. Una tendencia que se mantuvo en la última década, salvo en 2016, 2017 y 2024 cuando se acumularon más casos en el subsector público.

Denuncias

Por otro lado, respecto a las denuncias vinculadas con los abortos legales, el Sistema Único de denuncias y reclamos (SUD) se contabilizó 33 trámites, entre el 1 de enero de 2025 y el 10 de junio de 2026, al buscar “tipología – IVE” en el sistema.

Mientras que en el relevamiento en el registro del sistema de expedientes electrónicos Integradoc surgió un expediente vinculado con “rechazo de aplicación” de la Ley IVE, y dos por “malapraxis”, en el mismo período citado.

Aumento "no es tan significativo”

Tamara Abracisnkas, responsable del área joven de la ONG Mujer y Salud en Uruguay (MYSU), dijo a El País que la evolución de los abortos fue a la baja, y que el aumento posterior “no fue tan significativo” en los últimos años. Fue de casi un 2% entre 2024 y 2025.

“No ha sido un aumento que implique que un desborde en el sistema. Los servicios están funcionando, la gente acude a los servicios cuando necesita hacerse un aborto. La lectura es positiva desde nuestra perspectiva”, acotó.

“Está demostrado que los abortos no son la razón por la cual baja la natalidad en ningún lado, sino que se deben a otras razones, tanto sociales, económicas, políticas y culturales”, en un contexto en que “se trata de unir” los IVE con los nacimientos, puntualizó Abracisnkas.