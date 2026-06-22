Briozzo: suba de abortos en 2025 fue “muy leve”; hay “déficit” en educación sexual y anticoncepción

En 2025 hubo 11.445 abortos en Uruguay, la mayor cifra anual desde que se aprobó en 2012 la ley de interrupción voluntaria del embarazo (IVE), tal como informó El País días atrás. Este número supone unos 200 casos más que en 2024, en el marco de una tendencia al alza pospandemia. Desde que rige la legalización, se acumularon 129.308 interrupciones.

“Hubo un incremento que, desde el punto de vista estadístico, no parece significativo, sino que es muy leve, del número total de abortos cada 1.000 mujeres entre 15 y 44 años”, dijo Leonel Briozzo, subsecretario de Salud Pública y uno de los impulsores de la ley IVE cuando ocupaba el mismo cargo en la administración de José Mujica, consultado por El País.

El también grado 5 de Ginecología resaltó que el año pasado “se mantuvo” la disminución de abortos ratificados en adolescentes. “Es un elemento importante porque implica que las políticas dirigidas a evitar los embarazos no deseados en esa población siguen teniendo impacto”, planteó el jerarca.

Las mediciones hacen un corte respecto a la incidencia en jóvenes. En la franja de menores de 15 años, la cifra de abortos ratificados por la ley IVE pasó de 68 en 2024 a 57 en 2025. Mientras que en el grupo de mujeres de 15 a 19 años también hubo un descenso, pasando de 1.249 casos en 2024 a 1.196 en 2025.

Briozzo remarcó que a partir de los datos del último año “no cambia” la lectura que realizan desde el MSP sobre el aborto. Una práctica que consideró, por un lado, “infrecuente”, tomando en cuenta que Uruguay es de los países que regista la “menor tasa de aborto del mundo”, afirmó.

El jerarca también planteó que el aborto es una práctica “segura”, valorando que “sigue habiendo muy bajas complicaciones con la práctica de la interrupción del embarazo”.

Pero además “accesible”, ya que, según las cifras, “en todo el sistema de salud las mujeres tienen acceso si así lo resuelven a la interrupción del embarazo”, acotó el ahora ministro interino de Salud Pública.

Desde la puesta en marcha de la ley IVE hasta 2018 hubo un aumento de abortos. Tanto en 2019 y 2020 un descenso. Pero a partir de la pandemia las interrupciones crecieron año tras año, en diferente magnitud, pasando de cerca de 10.000 casos anuales, a 11.445 el año pasado.

Respecto a cómo explica la suba de abortos, -“muy poco importante, pero es un incremento al fin”-, Briozzo planteó que existe un “déficit” tanto en la educación sexual como en la anticoncepción.

El subsecretario insistió en “poner foco” en la educación sexual integral, que es “lo que está demostrado que mejora las condiciones con los cuales se ejerce la sexualidad de manera placentera, libre y responsable, evitando enfermedades de transmisión sexual y embarazos no deseados”.

El otro aspecto que podría explicar este aumento de abortos, según el jerarca, es una “disminución de la adherencia a los métodos anticonceptivos, que a pesar de estar disponibles no siempre se usan, y de la manera correcta”, acotó.

Si se trabajan en ambos aspectos “vamos necesariamente que tener una mejor situación con respecto al IVE”, estimó el ginecólogo. “Es un poco la meta que nos proponemos, pero no hay ningún objetivo específico”, aclaró.

“A nivel global, los problemas de derechos sexuales y reproductivos se incrementaron con la pandemia”, dijo Briozzo. Uruguay “no es la excepción”, con respecto a un mayor número de embarazos no deseados y abortos, acotó.