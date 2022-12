Vertical Skies en el centro de la polémica: dudas sobre su fundación y fotos que no son de sus directivos

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

En los últimos días, la firma Vertical Skies se ha transformado en centro de la polémica. La empresa, que tiene sede en Boca Ratón, Estados Unidos, presuntamente pidió al excustodia del presidente Luis Lacalle Pou, Alejandro Astesiano, que averiguara datos "personales" de los senadores frenteamplistas Charles Carrera y Mario Bergara, para "atarlos" y que retiraran su denuncia por el contrato del Estado con Katoen Natie en el Puerto de Montevideo. Y, si bien se ha hablado de sus propietarios y de que Vertical Skies tiene una dirección "que si se pone en Google Maps no aparece", según dijo ayer el senador Alejandro Sánchez, algo más llamó la atención: las fotos de varios de sus directivos son de bancos de imágenes y figuran en sitios de otras empresas.

El programa En Perspectiva (Radiomundo) informó este viernes que en la página web de Vertical Skies, las fotografías de Claudio Domínguez -director de operaciones-, Walter Pérez -director de Salud Ocupacional y Prevención de Incendios- y Marcelo Acuña -director de Gestión de Riesgo- son de bancos imágenes. Es decir, no se corresponden con la persona que se presenta, sino que son fotos genéricas, que provienen de sitios gratuitos o de pago, y que se utilizan en varios sitios web.



El País pudo confirmar que la foto de Domínguez es utilizada, por ejemplo, en el perfil de Francis Ibikunle, que se presenta como consultor senior de la Sociedad Colombiana de la ciencia del Suelo.

Imagen de Claudio Dominguez en otro perfil de la Sociedad Colombiana de la ciencia del Suelo. Foto: Captura

El programa radial también confirmó con un allegado a Domínguez que no era la persona de la imagen y que ya no está vinculado a Vertical Skies. Además, El País pudo confirmar que la foto de Pérez se utiliza, al menos, en el sitio Meta Consultec y aparece en el banco de imágenes Freepik.

Imagen de Walter Pérez en sitio Metaconsultec. Foto: Captura

El programa radial también informó que hay contradicciones en cuanto al origen de la firma de seguridad, porque surgen cuatro fechas diferentes. Por un lado, el perfil de LinkedIn habla de que la "consultora global" tiene "más de 30 años de sólida reputación y experiencia", pero luego en el sitio se anunció que su fundación databa del año 2012.



No obstante, el CEO y cofundador de la firma, Mario Panizza, indicó en su perfil de LinkedIn que inició en diciembre de 2015. Pero también aparece otro dato: la empresa aparece registrada en la división de corporaciones del Departamento de Estado de Florida (Estados Unidos) el 2 de diciembre de 2019, a nombre de Joseph Wasch, quien se presenta en la web de la compañía como asesor legal.

La firma con sede en Estados Unidos se presenta en su web con 5.000 empleados, y con clientes privados y de organismos internacionales de renombre. En Perspectiva informó que fuentes de la Organización de los Estados Americanos (OEA) - uno de los tantos presuntos clientes - no figura en sus registros. Lo que hallaron fue el pago de US$ 255, por concepto de viáticos, a un integrante de la empresa en el año 2008, fecha previa a la fundación de la compañía según los registros de Estados Unidos, por una presentación en un curso en Guatemala.



Astesiano había declarado el miércoles a Radio Universal (970 AM), en referencia a la firma: "Es una empresa de un amigo mío, Marcelo, que la está luchando". En el staff de Vertical Skies solo figura una persona de nombre Marcelo (Marcelo Acuña), que en Google se puede ver que se presentaba como "gerente general para Uruguay de Vertical Skies", pero el posteo "no existe".

Los chats que divulgó La Diaria indican que con el pedido de información a Astesiano se buscaba "atar" a los senadores frenteamplistas para que retiren la denuncia que presentaron contra el acuerdo entre el Estado y Katoen Natie, que extendió la concesión hasta 2081, entre otros cambios. La denuncia presentada por el Frente Amplio fue archivada esta semana por el fiscal Gilberto Rodríguez.