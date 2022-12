El Senado resolvió dar un "mensaje inequívoco" contra el presunto espionaje a Carrera y Bergara

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

La sesión empezó con un cuarto intermedio. Sobre las 17.30 horas, los senadores del oficialismo y de la oposición reunidos en sala por iniciativa del Frente Amplio pidieron postergar el inicio del intercambio, porque no habían logrado ponerse de acuerdo sobre el tono de la declaración que emitirían al final.

El asunto a discutir era el presunto espionaje del que habrían sido víctimas Charles Carrera y Mario Bergara, legisladores frenteamplistas, para condicionar su actividad política a partir de “información personal”. Y si bien todas las bancadas se solidarizaban con la situación de sus compañeros, las cuatro tenían matices respecto de lo que se diría sobre el episodio al terminar la sesión extraordinaria. Un proyecto de declaración circuló por sala y, a su turno, cada senador hiló fino sobre las palabras utilizadas, haciendo acotaciones en los márgenes de las hojas.



Mientras que el Frente Amplio planteó el asunto como un “ataque a la democracia” y subrayó la responsabilidad de los mandos policiales y del Poder Ejecutivo sobre el “caso Astesiano”, el oficialismo enfatizó que el tema aún estaba en la órbita judicial, que el espionaje era una presunción -no un hecho probado- y que el gobierno había colaborado en el proceso.



Pasadas las 22:00 horas, por unanimidad se aprobó una declaración donde se remarcó que la “sola posibilidad” de que se hubieran llevado adelante el espionaje ameritaba un mensaje “inequívoco de todo el sistema político en el sentido de que no serán toleradas acciones que debiliten el funcionamiento democrático del Uruguay”. La forma de garantizarlo es que “la verdad emerja y se determinen los hechos y las responsabilidades correspondientes”, según los senadores.

La confianza en fiscales y jueces El Senado reafirmó su confianza en los operadores judiciales y estableció que, de confirmarse la denuncia de espionaje, los fueros parlamentarios se verían afectados. Y expresó un “firme rechazo” a las prácticas que limitan libertades.

Sesión

Las barras de la Cámara de Senadores fueron llenándose de militantes, diputados, ediles y dirigentes del Frente Amplio que se acercaron a respaldar a Bergara y a Carrera, algo que fue destacado en las intervenciones de los senadores tanto por la positiva como por la negativa. La sesión comenzó con una narración detallada por parte de Liliam Kechichian de los chats que el excustodio presidencial Alejandro Astesiano mantuvo con un directivo de la empresa Vertical Skies, ubicada en Estados Unidos. De estas conversaciones -divulgadas por La Diaria- se desprende que la compañía le pagó a Astesiano por la elaboración de “fichas” sobre los senadores, con el fin de que retiraran la denuncia penal por el acuerdo del gobierno con Katoen Natie.



Carrera fue el primero de los implicados en tomar la palabra y narró cómo de la “bronca” pasó a sentirse violado “en su intimidad”, Dijo que comprendió que este era “un tema serio”, “sumamente grave”, y que le corresponde al Senado “exigir el desarrollo de una investigación seria, robusta e independiente” sobre el caso. Esa tarde, junto a Bergara habían radicado la denuncia en Fiscalía.

A su turno, Bergara subrayó que por más que sus pares blancos, colorados y cabildantes consideraran que no estaba probado el espionaje en los chats, la “mera posibilidad ameritaba una respuesta”. “El posicionamiento tiene que ser de repudio a estas prácticas”, dijo, y agregó que estaba “en juego” la democracia.



La defensa de los fueros parlamentarios fue un argumento reiterado por los senadores frenteamplistas. Enrique Rubio indicó que no abogar por esta herramienta sería un “error histórico imperdonable”. Jorge Gandini, senador del Partido Nacional, subrayó que “el hecho merecía ser repudiado y rechazado”, pero pidió “hilar fino” con los argumentos, remarcando que el espionaje no era un acto “consumado” y el gobierno no tenía “nada que ver”. De la bancada del Partido Nacional, Sebastián Da Silva fue el más crítico con Bergara y Carrera, y aseguró que se “eligió” la fecha de publicación para tapar el “porrazo judicial” que se dieron ese día, con el archivo de la denuncia por el acuerdo con Katoen Natie. Allí se señalaba el presunto abuso de funciones y otros delitos cometidos por Juan Curbelo, presidente de la Administración Nacional de Puertos, entre otros jerarcas. “No solo los hijos de los que aparecen en el chat sufren de la actividad política”, apuntó el senador.



“En el Partido Colorado creemos que hay que dejar a la Fiscalía y a la Justicia hacer su trabajo. Y eso no nos transforma en ‘negacionistas’, nos transforma en cautelosos”, valoró, a su turno, Carmen Sanguinetti.

“No puede quedar impune” Alejandro Sánchez "Podemos tener distintas miradas, (pero) sin lugar a dudas estamos ante una crisis institucional sin precedentes de la historia. (...) Entiendo que el gobierno esté nervioso. Todos los días se va abriendo una caja de Pandora, estamos ante casi una pesadilla".

“Hay que salir de la posverdad” Sebastián Da Silva "(Estamos ante) los que en reportajes y redes sociales acusan a este gobierno de tener falta de transparencia y violentar los derechos democráticos. Estamos tratando de poner en negro sobre blanco los valores democráticos del presidente Luis Lacalle Pou".

“Justicia determinará responsabilidad” Guido Manini Ríos "Es preocupante que nos acostumbremos a vivir con agencias de espionaje disfrazadas de medios de comunicación, que utilizan cualquier medio para ensuciar a quien quieren ensuciar. (...) No siempre eso despierta la solidaridad de todo el sistema político".