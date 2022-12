Hoy habría sesión extraordinaria en el Senado por presunto espionaje a Carrera y Bergara

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Ayer de mañana, el Frente Amplio (FA) había reunido las firmas de 11 senadores. Con ellas ya podía habilitar una sesión extraordinaria en la Cámara Alta, en 24 horas, para repudiar el presunto espionaje hacia Charles Carrera y Mario Bergara. También para rechazar en sala los insultos que Héctor Ferreira, el subdirector nacional de Policía, le habría dedicado a Alejandro Sánchez en un chat con Alejandro Astesiano, el excustodio de Seguridad Presidencial.

Antes de solicitar la sesión para el jueves, la oposición esperó a la tarde para tratar el tema en una reunión interpartidaria que convocó a los coordinadores de las cuatro bancadas del Senado, además de a la vicepresidenta Beatriz Argimón. Representado por Liliam Kechichian, el Frente Amplio buscaba que la convocatoria se resolviera por unanimidad, con el respaldo de los legisladores del Partido Nacional, el Partido Colorado y Cabildo Abierto. Y además, condenar la posibilidad de que legisladores estén siendo espiados para “atarlos” en su accionar político.



Pero después de varias horas de intercambio y negociación, el oficialismo y la oposición solo pudieron ponerse de acuerdo en emitir una declaración condenatoria. No hubo consenso sobre la fecha adecuada para la sesión extraordinaria, y cada bancada siguió procesando la idea en solitario luego del encuentro.

Mientras que los legisladores de la coalición de gobierno señalaron que sería más razonable esperar a la sesión ordinaria del próximo martes, por temas de agenda, la oposición insistió en que la gravedad del asunto ameritaba tratarlo cuanto antes.



Finalmente, la sesión será hoy a partir de las 17:30 horas. El supuesto espionaje y los agravios serán tratados como una “cuestión de fueros” -por la que todo el cuerpo se ve afectado- y cada senador tendrá 15 minutos para expresarse, por una única vez y sin interrupciones.



“Lo que molesta es la falta de sentido de urgencia que parece imperar. Esta vulneración a los derechos civiles no involucra directamente al Frente Amplio, es una cuestión institucional”, subrayó la senadora Silvia Nane en rueda de prensa junto a Kechichian.

Definición

La asistencia de los legisladores blancos aún no está confirmada. Hasta ayer de noche, tenían previsto definirlo esta mañana.



Sebastián Da Silva, uno de los legisladores nacionalistas más activos en Twitter, cuestionó mediante esta red social las aspiraciones del Frente Amplio, que a su juicio “pretende transmitir que hubo espionaje” en este gobierno. “Que investiguen todo, pero que vayan a relatar al comité. Yo no me presto al enchastre”, escribió, como pie de foto de la citación de hoy.



Senadores nacionalistas consultados por El País señalaron que no entienden por qué no se espera a la semana que viene.

Algunos sostuvieron que el “apuro” de la oposición responde a que hoy sesionará por primera vez la comisión investigadora sobre las presuntas irregularidades cometidas por Carrera, actual senador frentista, como director general de Secretaría del Ministerio del Interior en los dos pasados períodos de gobierno. Según esta versión, la intención es “tapar” el tema ante los ojos de la opinión pública para que pase desapercibido.



No obstante, la oposición había puesto en duda la propia información que investigará la comisión, luego de que La Diaria diera a conocer el presunto espionaje a Carrera, que figura en los chats de Astesiano.



La oposición señala que el excustodio supuestamente acordó un pago por hacer “fichas” con “información personal” sobre el senador días antes de que Santo y Seña, el programa de Canal 4, publicara un informe sobre las presuntas irregularidades que cometió y de que el ministro del Interior, Luis Alberto Heber, las denunciara ante la Justicia.



Más allá de las diferencias sobre este punto, Argimón se solidarizó con los senadores y condenó las “prácticas antidemocráticas” mencionadas en el chat.