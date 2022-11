Sánchez tras difusión de chats de Astesiano: "Lo podrían estar investigando al presidente"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El senador frenteamplista Alejandro Sánchez, integrante del grupo de investigación del Frente Amplio que estudia el caso Astesiano, expresó este martes su preocupación tras nuevas filtraciones de chats que mantuvo el exjefe de custodia presidencial. "Desde el punto de vista institucional es gravísimo", enfatizó y dijo que la trama es de una dimensión tan grande que "lo podrían estar investigando al presidente; puede ser una infiltración al Estado uruguayo".

Según publicó este martes La Diaria, una empresa de seguridad con sede en Miami envió dinero a Alejandro Astesiano con el fin de que elaborara "fichas" sobre dos senadores frenteamplistas: Charles Carrera y Mario Bergara, quienes presentaron una denuncia penal contra el gobierno por la concesión del puerto de Montevideo a la empresa Katoen Natie.



"Se les montó una operación de espionaje para extorsionarlos, al parecer, para que retiren la denuncia", dijo Sánchez en diálogo con Desayunos Informales (Canal 12) y enfatizó: "Esto parece la dictadura, se hacían fichas de legisladores de la oposición".

Aunque aseguró que, de momento, no hay registro de que los senadores hayan recibido algún tipo de chantaje, "de los chats de Astesiano surge que utilizando recursos públicos les entregó esas fichas" a los empresarios, de quienes "googleando" pudo ver que son exintegrantes del ejército uruguayo.



Para Sánchez, hubo acciones concretas de la red encabezada por Astesiano que aún no tienen explicación. "El presidente de la República dijo: ‘Están todos los registros de la gente que entró a la Torre Ejecutiva’. Pero el Observador hizo un pedido del registro y fue denegado. No lo dieron porque no había registro de quiénes se reunieron con Astesiano", explicó el senador frenteamplista.



Ante ese panorama, el político de la oposición teme que el caso sea de una dimensión mayúscula: "Lo podrían estar investigando al presidente. Puede ser una infiltración al Estado uruguayo".

MIRA TAMBIÉN FA se reúne de urgencia tras chats en los que se pide a Astesiano datos sobre Carrera y Bergara

Particularmente, Alejandro Sánchez ve con preocupación la falta de responsabilidad política en el entorno del presidente de la República, Luis Lacalle Pou.



"El director de inteligencia, ¿no se dio cuenta de que le montaron una oficina de contrainteligencia al lado?", se cuestionó y apuntó que la confianza del presidente en el excustodio "fue un error", pero "el resto de la institucionalidad permitió que eso sucediera", apuntando al Ministerio del Interior, el secretario de la presidencia, Álvaro Delgado, el prosecretario, Rodrigo Ferrés y el director de Inteligencia, Álvaro Garcé. "Si lo negamos no lo vamos a arreglar", agregó.



Por otra parte, luego de que se imputara al excónsul uruguayo en Moscú, Stefano Di Conza, quien fue nombrado durante los gobiernos del Frente Amplio, Sánchez dijo que no es el centro de la investigación. "Los hijos no son responsables por lo que hacen sus padres ni los padres por lo que hacen sus hijos. La madre de este chico es funcionaria de este Gobierno y por lo que me han dicho no vota al Frente Amplio", disparó.



Sin embargo, Sánchez cree que si hubo responsabilidad política de su partido en torno a este caso, se deberá "investigar" y apuntó sobre Di Conza: "Si esta persona cometió falsificación, que vaya presa".