FA se reúne de urgencia tras chats en los que se pide a Astesiano datos sobre Carrera y Bergara

La Mesa Política del Frente Amplio convocó para este martes de urgencia a su Secretariado y sus bancadas parlamentarias luego de que trascendieran chats en los que una compañía de seguridad de Estados Unidos le habría encomendado al excustodio de seguridad presidencial Alejandro Astesiano que releve información "personal" de los senadores frenteamplistas Charles Carrera y Mario Bergara para "atarlos" y que retiren la denuncia contra el acuerdo entre el Estado y Katoen Natie, que ayer fue archivada por el fiscal Gilberto Rodríguez.

Los chats fueron publicados este lunes por La Diaria, y por la "gravedad" de la información que surge de allí se resolvió convocó a la instancia para hoy, informó el Frente Amplio. Se estima que al finalizar la reunión, sobre las 11.30, habrá una conferencia de prensa.

En algunos de los mensajes que surgen de la investigación judicial, que compartió el matutino, aparecen los nombres de los senadores Carrera y Bergara en un chat del 18 de marzo. Astesiano consultó por la denuncia que hicieron ambos, que fue sobre el acuerdo en el puerto, ratificada por los senadores el 3 de marzo. "Bien", "lujo", respondió el excustodia cuando la otra parte le aclaró a qué se refería.



"A ver la info que necesito es todo lo personal", se indicó en una captura de la misma fecha, en la que segundos más tarde se aclaró el presunto objetivo de la maniobra: "Ya que los quieren atar para que retiren la denuncia".

En otra imagen, que remite a un chat del 20 de marzo, le solicitan a Astesiano que consiga "datos personales y vinculaciones". Tres días más tarde, quien pidió esos datos, parece insistir con obtener a la brevedad esos datos: "Ale si lo tenés hoy avisame que paso a la hora que sea, si no estás dejalo en un sobre o alguien de confianza, mañana tengo reunión", y la respuesta de Astesiano es: "Hoy creo que me lo traen".



El 28 de marzo, el solicitante vuelve a insistir con los datos y la respuesta fue: "Buen día a las 15 estoy en la zona lo otro lo hablé todo". La pregunta fue si se "arrimaba" a la Torre Ejecutiva, donde Astesiano tenía su despacho en el piso 4, pero no aparece en la captura si hubo respuesta.

Según lo publicado por La Diaria, el 4 de agosto, Astesiano recibió un mensaje para hacerse con un cobro. "Estimado Sr Alejandro, buenos días. Soy la jefa de finanzas de Vertical Skies. Le solicito que me pase su nombre completo para poder efectuar la transferencia de la comisión acordada por la vía de Western Union. Una vez recibidos los datos le estaré enviando el giro correspondiente. Muchas gracias. Saluda atte".



Pocos días después, el 8 de agosto, recibió un mensaje que expresaba: "Ale, bueno me dijo XXX que recibiste el dinero, tenemos alguna novedad nueva?", y no se conoce la respuesta de Astesiano tras ese mensaje.



La firma Vertical Skies se presenta en su perfil de Linkedin como una "consultora global con más de 30 años de sólida reputación y experiencia trabajando en más de 50 países", con sede en Boca Ratón (Estados Unidos).

"Estamos especializados en seguridad y prevención y gestión de riesgos, negocios e inversiones y reubicaciones", agregó la empresa, que presume: "¿Quién puede ser mejor que nosotros? Hemos sido contratados por las empresas y organizaciones más grandes del mundo, incluidas Microsoft, las Naciones Unidas, el Ejército de EE. UU., Interpol, la Unión Europea, la OEA, los gobiernos y más de 1000 clientes del sector privado".



"En Vertical Skies estamos comprometidos a ayudar a nuestros clientes (personalidades de alto perfil, familias, empresas y propietarios de viviendas) a crear entornos y organizaciones que sean seguras, compatibles y resilientes en una era de riesgos y conectividad en constante cambio", agregó la firma en su perfil de Linkedin, que además señaló: "Estamos preparados para blindar su patrimonio y el de nuestros clientes para prevenir imprevistos, planificar con anticipación, asegurar sus valores y vivir en libertad".