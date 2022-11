Fiscal archivó la denuncia que activó el FA contra acuerdo con Katoen Natie en el puerto

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El fiscal Letrado Penal de Montevideo de Delitos Económicos y Complejos de 3º turno, Gilberto Rodríguez, archivó la causa iniciada por el Frente Amplio por el acuerdo que el gobierno celebró con la empresa Katoen Natie para gestionar hasta 2081 la Terminal Cuenca del Plata (TCP) del puerto de Montevideo, confirmó El País.

El fiscal consideró que no había elementos para poder avanzar en la denuncia penal que presentó el partido opositor, informó el director de Comunicación de Fiscalía, Javier Benech.



La noticia había sido adelantada por MVD y confirmada por el vocero de la Fiscalía de Corte.



"En función de los argumentos expuestos, este Fiscal entiende que la información agregada y la que pudiere obtenerse a esta altura de la instrucción (aún la requerida en la segunda ampliación de la denuncia), no permite corroborar los extremos de la teoría del caso, aunque si concluir; que las conductas que se pretenden imputar; carecen de relevancia jurídico penal, no encontrando elementos para la configuración objetiva ni subjetiva del tipo requerido", comenzó indicando la conclusión del fiscal Rodríguez, en el dictamen con fecha de este lunes, al que tuvo acceso El País.



"Los actos cometidos siguieron un trámite de desarrollo en el contexto de

determinadas decisiones de mérito y oportunidad (aspectos que refieren a los motivos que fundamentan la adopción de decisiones administrativas siempre dentro del marco de la legalidad), que ofrecen ambigüedad suficiente como para establecer una razonable certeza de culpabilidad", agregó el fallo.



Rodríguez separó la "decisión de mantener la confidencialidad" de las negociaciones de un acuerdo, de la conducta de (Juan) Curbelo de "prescindir de la opinión del resto de los directores de la ANP". En ese sentido, apuntó que "el asesoramiento no fue correctamente brindado en el plano formal, tal como lo manifestaron los coadyuvantes denunciantes y alguno de los consultantes interrogados".



El presidente de la Administración Nacional de Puertos, Juan Curbelo, el prosecretario de la Presidencia, Rodrigo Ferrés, el ministro del Interior, Luis Alberto Heber, que cuando se firmó el contrato con la firma belga estaba al frente del MTOP, y el subsecretario de Transporte, Juan José Olaizola, conformaron un equipo que encomendó el presidente Luis Lacalle Pou tras tomar conocimiento de un eventual juicio al Estado, por US$ 1.500 millones, por parte de Katoen Natie.



Ferres y Heber habían declarado a fines de junio en Fiscalía que cuando asumió el gobierno, el secretario del gobierno anterior, Miguel Ángel Toma, les había avisado que el país debía negociar con Katoen Natie para evitar un arbitraje internacional por un incumplimiento en la terminal especializada de contenedores.



Además, se les había informado que Montecon operaba en los muelles públicos y movía un 60% más de contenedores que en la terminal especializada de contenedores, y que esta empresa no pagaba cánones que sí lo hacía la compañía belga.



"Nosotros cuando asumimos el gobierno nos encontramos con una situación ilegal e irregular en el manejo de las áreas públicas del puerto de Montevideo por parte de las administraciones anteriores lo cual a todas luces ha sido una vergüenza", había enfatizado Ferrés a la salida de la físcalía.



Heber había destacado en esa instancia judicial que “no hay una monopolio” sino una “referencia” de una empresa en el puerto de Montevideo. De esa forma, el jerarca se refirió a que Katoen Natie/TCP tiene prioridad en las operativas de cargas y descargas en la terminal especializada de contenedores ante los servicios que brinda Montecon en los muelles públicos.



Una de las cuestiones que objetó la coalición de izquierda es si Curbelo podría brindar o no un asesoramiento al Poder Ejecutivo sobre dicho acuerdo con Katoen Natie sin pasar por el Directorio del organismo. Además, para el partido opositor existían suficientes elementos para acreditar “que se han cometido varios delitos contra el patrimonio público” con el acuerdo alcanzado, que extiende la concesión, desactivó un juicio al Estado e implicó un compromiso de inversión de US$ 455 millones, "la inversión más grande en la historia del puerto", había destacado Heber meses atrás.



La denuncia inicial había sido presentada el 29 de setiembre de 2021 por la bancada de senadores del Frente Amplio. A las horas, Lacalle Pou había expresado: “La gente que trabajó en ese tema merece toda mi confianza, en todos los pasos de la negociación yo estuve al tanto”. El senador frenteamplista Charles Carrera había planteado que en el acuerdo hubo "abusos de las formas jurídicas, incumplimiento de la Constitución y la Ley de puertos”.