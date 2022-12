Ficha de Carrera fue revisada por persona de su confianza en Sistema de Gestión de Seguridad Pública

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Fueron y son días movidos para el Ministerio del Interior, pues muchos de los chats sobre el caso Alejandro Astesiano -el exjefe de la custodia presidencial imputado por varios delitos e investigado por otros- involucra a jerarcas policiales, que mantenían distintas conversaciones con el principal implicado.

Por eso, los jerarcas de la cartera de seguridad, encabezados por el ministro Luis Alberto Heber, están atentos a las novedades que van surgiendo, pero con el convencimiento de que hay un “relato” instalado en la agenda que no se sustenta en los hechos consumados, sino en lo que los intercambios de texto sugieren que puede o no haber ocurrido en el campo de los hechos.



En este contexto fue que el ministerio divulgó este miércoles a la noche un extenso comunicado a raíz del último chat que había trascendido en el que se relataba una conversación entre Astesiano y un representante de una empresa radicada en Estados Unidos para que se hiciera seguimiento y se realizaran fichas” con “información personal” sobre los senadores frenteamplistas Charles Carrera y Mario Bergara.



Una de las primeras decisiones de Heber al respecto, como ya informó El País, fue llamar al presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, para transmitirle tranquilidad y garantías de que la cartera de seguridad no había ordenado en absoluto ninguna actividad de espionaje, y que investigaría con urgencia y a fondo para saber si había habido complicidad por parte de algún funcionario del ministerio.

“Los senadores seguro fueron seguidos, y obviamente eso no lo pudo hacer solo el jefe de la custodia presidencial; así que alguien del ministerio también lo hizo”, fue lo que le dijo Pereira al secretario de Estado en la tarde del martes.



A las 24 horas, ya estaba hecha la investigación de urgencia, tal como explicaba el comunicado del miércoles a la noche que, entre otras cosas, presentaba algunos hallazgos vinculados a la investigación interna sobre el presunto espionaje a los legisladores de la oposición. Estos, además, habían sido copatrocinantes de una denuncia penal presentada meses atrás por la oposición por el acuerdo portuario -caso cuyo archivo se dispuso esta semana por parte del fiscal Gilberto Rodríguez.



Era un tema relevante para el sistema político, que incluso motivó que el Senado destinara ayer varias horas en la tarde a una sesión extraordinaria -solicitada por el Frente Amplio- para tratar el tema como un asunto “de fueros” o que incluso hubiera varias muestras de apoyo de legisladores del oficialismo.

Conferencia del Frente Amplio por los audios de Astesiano sobre Bergara y Carrera.

La cartera determinó que en ninguna de sus dependencias -lo que abarca a Investigaciones, Lucha Contra el Crimen Organizado e Interpol, Inteligencia y Hechos Complejos- “recibió órdenes ni llevó a cabo, por sí, ninguna investigación sobre los senadores” en cuestión “ni ningún otro”.



En donde sí hubo novedades fue en cuanto al uso que se le dio en los últimos meses al Sistema de Gestión de Seguridad Pública (SGSP). Nadie ingresó allí para conocer la ficha de Bergara, pero en el caso de Carrera hubo cuatro entradas, y una de ellas fue considerada “insólita” por jerarcas del ministerio, según supo El País.



Las otras tres fueron de rutina: una fue por parte de un subcomisario para un control habitual a raíz de una denuncia del senador, otra fue de una fiscal y la última estuvo a cargo de un subcomisario perteneciente a Asuntos Internos “porque es el oficial a cargo de la investigación por denuncias contra Carrera”. Sin embargo, las alarmas se encendieron cuando encontraron que el 28 de agosto “ingresó (al sistema) una funcionaria de la Dirección Nacional de Migración con asiento en Aceguá (Cerro Largo)”.

El comunicado detalló que esta mujer fue sumariada con separación del cargo porque no supo justificar su ingreso al SGSP, con lo cual se tomaron “las medidas disciplinarias correspondientes en todos los casos en los que se ingresa sin justificación al SGSP”.



Pero lo que llamó la atención de las autoridades fue lo que la mujer declaró en la rápida investigación de urgencia de la cartera.



La funcionaria afirmó que había entrado al sistema con el objetivo de corregir el nombre de una de las hijas del senador Carrera, información que tenía desde hacía varios años, luego de haber mantenido una charla con el hoy legislador del Movimiento de Participación Popular (MPP), por entonces director de Secretaría del Ministerio del Interior, según señalaron a El País fuentes al tanto de la investigación interna.

Fue una coartada que, por lo pronto, tenía dos problemas. Uno de ellos es que en el sistema, en donde están los datos de todos los antecedentes -si los hubiere- de las personas que de un modo u otro hayan participado alguna vez de un evento policial -es decir que haya denunciado un delito, sido indagado o incluso participado de un accidente- no figuran los nombres de los parientes.



Pero además el SGSP tampoco permite la posibilidad de editar o modificar los datos, de manera que lo que intentó hacer la funcionaria no era posible. “Entró a arreglar algo que no existe y que tampoco podía arreglarse”, señalaron las fuentes consultadas.



Sin embargo, no fue lo único que averiguó el ministerio y que llamó su atención, porque rápidamente se supo que la funcionaria había sido una persona de confianza de Carrera cuando este estuvo en la cartera entre 2010 y 2017, tal como informó ayer el programa La Pecera, de Azul Fm.

De hecho, según una resolución del 6 de noviembre de 2014 firmada por Carrera -y a la que accedió El País-, la funcionaria, que entonces era agente de segunda, pasó a desempañarse en el Departamento de Seguridad de Secretaría de la cartera.



Allí estuvo hasta el 14 de febrero. En esa fecha, pocos días antes del cambio de gobierno, la mujer fue trasladada a las oficinas de la Dirección Nacional de Migración ubicadas en Rivera, de acuerdo a una resolución del director de Secretaría de ese momento, Federico Laca, quien sustituyó a Carrera en 2017. Luego llegó a su destino actual.