El director de Identificación Civil asegura que "no hay manera" que Astesiano haya accedido al sistema de la repartición

El director de Identificación Civil, Luis Roldan, brindó una rueda de prensa, tras declarar en Fiscalía por el caso Alejandro Astesiano, en calidad de testigo, y descartó que "haya habido infidelidad funcional" por las partidas de nacimientos falsas.

Roldán explicó que la Dirección Nacional Identificación Civil lleva realiza una investigación propia y "que está ingresando su parte final". Por todo esto, descartó que "haya una remoción" de personal, porque se trata de "una sección seria".



El funcionario comentó que en esas partidas de nacimiento falsas no solo hay rusas, sino que "hay más nacionalidades". No sabe cuáles son "esas otras nacionalidades" ni como Astesiano "accedió a ellas".

Aseguró que no "hay manera" que el excustodio presidencial haya podido acceder al sistema de Identificación Civil porque "no es una cuestión abierta. Queda registro de quien entra".



Por último, Roldán dejó en claro que las preguntas de la fiscal Gabriela Fossati "apuntan a cerrar círculos en la investigación" y aún no tienen el número de la cantidad de partidas irregulares que se emitieron.