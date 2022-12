Manini pide esclarecer chats y declaraciones de Lacalle en torno al caso Astesiano

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

"Si hay una palabra para definir todo este caso es: lamentable", remarcó el líder de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, sobre el caso Astesiano, que involucra al excustodio presidencial, entre otras cosas, en una banda que falsificaba documentación para otorgar pasaportes a ciudadanos extranjeros.

"El presidente cometió un grave error en designar a esta persona con las anotaciones que tenía, más allá de antecedentes", subrayó el cabildante, quien incluso dio un paso más al indicar que "(solo) con las anotaciones no se debió haber nombrado" como custodio presidencial.



"Yo no lo hubiera contratado nunca, de ninguna manera. Una persona indagada decenas de veces, por más que en todas haya salido inocente, pero fue indagado, por algo fue", remarcó. "Creo que en ese sentido no hay dos lecturas, todo el espectro político dijo lo mismo, el propio presidente reconoció que cometió un error", insistió Manini Ríos.



Consultado sobre por qué el mandatario eligió a Astesiano como su custodia, retrucó: "No sé, seguramente exceso de confianza, lo conocería de años antes, un tema personal. A veces es difícil determinar las decisiones personales. Indudablemente, yo no lo hubiera contratado".



Respecto a las consecuencias que pueda derivar este episodio para el gobierno, Manini Ríos llamó a aguardar a las conclusiones a las que arribe la Justicia. "Eso es lo que va a determinar cuánto va a incidir esto en la opinión pública y cuánto políticamente", dijo el cabildante, que aseguró, esta investigación está "recién empezando".

E insistió que "habrá que confirmar la veracidad de todos estos Whatsapp, los mensajes, y muchas cosas y después determinar responsabilidades". Para Manini, "indudablemente" Astesiano "no actuó solo, es parte de una organización". "Creo que hay mucho por recorrer antes de evaluar si esto afecta o no políticamente al gobierno en estos momentos", subrayó.



"Como Cabildo Abierto no tenemos contacto ni incidencia en este tema. Lo miramos -como quien dice- de costado, pero creemos que si se verificaran cosas que hoy se pueden especular puede tener afectación política", destacó el cabildante.

Consultado sobre si a su partido no le afecta este caso, retrucó: "Yo creo que le afecta a todo el sistema uruguayo. Lo que está en juego es la confianza en la institucionalidad. También le afecta a la oposición".



Estimó que la organización detrás de la maniobra fraudulenta que se investiga comenzó antes del año 2020. "Uno podrá decir hay agravantes, situaciones diferentes, pero en realidad acá se está viendo algo que puede tener muchas ramificaciones", dijo.

Manini Ríos abogó por llegar "al fondo" del tema, "comprobar, verificar, la veracidad de todo lo que se está hablando y llegarán las responsabilidades", insistió.



Sobre cómo tomó que la fiscal del caso Gabriela Fossati no haya incluido los chats entre el presidente Luis Lacalle Pou y Astesiano, Manini Ríos retrucó en diálogo con Lado B (TV Ciudad): "Escuché al presidente decir lo contrario, que él nunca pidió eso. Habrá que ver cuál es la realidad también en esto, como en todo lo que estamos hablando".



"Indudablemente, habrá habido alguna consideración de índole personal. No sé, la verdad estamos recién en los inicios como para emitir juicio de si estuvo bien o mal la fiscal en aceptar o no aceptar. Al menos hay posiciones distintas de lo que dice la fiscal, de lo que dijo el presidente", subrayó.

Presunto espionaje a Bergara y Carrera

"El espionaje de un privado o actores políticos siempre es grave. Que se entrometa en la política los privados tratando de torcer o generar opinión, cambiar algunos elementos de la política yo creo que es negativo", sostuvo Manini Ríos sobre el caso de presunto espionaje contra los senadores frenteamplistas Charles Carrera y Mario Bergara, de acuerdo a chats que fueron difundidos por La Diaria esta semana.



Según esas comunicaciones difundidas por el matutino, una empresa de Estados Unidos le habría pedido a Astesiano datos de ambos para "atarlos" y que retiren una denuncia por el acuerdo entre el Estado y Katoen Natie en el puerto de Montevideo.



"Que haya una empresa privada que pretenda investigar a dos senadores, es gravísimo", remarcó Manini Ríos, quien a continuación puntualizó: "Es necesario que se confirme que es cierto, que los mensajes de Whatsapp son reales y no es algo creado para generar todo este ambiente".



Insistió, además, que en el caso "tiene que actuar la Justicia", que es la que "tiene la última palabra en este tema" y deberá "determinar responsabilidades".

Consultado si le llegó información de que podía existir espionaje contra otros legisladores, más allá de los casos de Carrera y Bergara, respondió: "Yo lo que he visto hasta ahora son algunos medios que graban conversaciones personales. Eso lo he visto como lo más grave, pero este tipo de cosas no las he visto ni me ha llegado nada por el estilo. Tengo mis dudas de que sea así como aparenta, tan directo. Se tiene que comprobar antes de seguir con este tema".



A pesar de estas salvedades que marcó el cabildante, recordó en la noche de ayer que apoyaron la sesión extraordinaria del Senado que comenzará hoy a las 17.30 para tratar el presunto espionaje de los dos senadores frenteamplistas.



"Como ciudadanos a todos nos tiene que preocupar" un posible espionaje, y "como legislador más", aseguró el senador. Si bien marcó que "no le consta" que lo hayan espiado, pero insistió: "Sé de medios que usan grabaciones privadas y cosas por el estilo para tratar de incidir en la opinión pública".