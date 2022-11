Fossati dice que “hay una obsesión” para que señale responsabilidad en Presidencia por caso Astesiano

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Día a día surgen nuevas aristas en la investigación por la trama de falsificación de documentos que involucraba el exjefe de custodia presidencial, Alejandro Astesiano. Entre los últimos datos que trascendieron en la prensa se encuentra el pedido hecho desde Presidencia a la fiscal Gabriela Fossati para excluir de la investigación los chats entre Astesiano y el presidente de la República, Luis Lacalle Pou.

El País se comunicó con la fiscal a fin de confirmar si abriría una nueva causa para investigar los chats del celular de Astesiano que no corresponden a la trama de falsificación de pasaportes, tal y como informó el programa Así nos va (Radio Carve) y confirmó Fossati a Telemundo (Canal 12).



La magistrada no accedió a responder sobre ese tema, pero indicó: "Esto es lo único que la voy a autorizar a que diga que le manifesté yo: hay una obsesión en pretender que yo ubique responsabilidades en Presidencia, que yo en este momento no tengo ningún elemento que no sea la palabra de Astesiano para hacerlo. Hay una obsesión en que señale a gente que no está señalada como responsable. Hay una obsesión en que yo afecte derechos de gente que tiene un rol muy importante y no se preguntan si mañana tuviera la información y les enchastrara todo su trabajo y todas sus fuentes y no dimensionara la información de sus hijos…".

"Hay dos realidades: todo lo que se sabe es porque lo investigué yo con mi equipo. En dos meses. La única institución que ha colaborado y se ha manifestado preocupada es Presidencia", cerró Fossati.



Este miércoles, El Observador publicó una charla que mantuvo con la fiscal en la que detallaba el porqué de la exclusión de los chats entre Astesiano y Lacalle dentro de la investigación.

"El requisito que me indicaron desde Presidencia para hacer una entrega voluntaria es que no estuvieran los mensajes del presidente con Astesiano y teniendo en cuenta su investidura, y que era una entrega voluntaria, me pareció sumamente razonable", explicó Fossati.



"Entendí que podía haber información de los movimientos y hábitos de su familia. Las condiciones de trabajo de la fiscalía no pueden garantizar que eso se mantuviera en reserva. Me parece sumamente razonable y me sigue pareciendo sumamente razonable", agregó.