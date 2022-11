Astesiano aseguró que no hizo búsqueda de información sobre Carrera y Bergara

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Alejandro Astesiano, excustodia del presidente Luis Lacalle Pou, desmintió que haya relevado información sobre los senadores frenteamplistas Charles Carrera y Mario Bergara, luego de que trascendieran capturas de chats en que le pidieron obtener datos "personales" de los legisladores para "atarlos" con el objetivo de que quitaran la denuncia contra el acuerdo entre el gobierno y Katoen Natie en el puerto de Montevideo.

Astesiano, en entrevista con Radio Universal (970 AM), hizo alusión a Vertical Skies, la empresa estadounidense que habría solicitado y luego pagado al excustodia presidencial el relevamiento de información de los senadores frenteamplistas.



"Es una empresa de un amigo mío, Marcelo, que la está luchando", dijo en referencia a Vertical Skies. "Creo que me solicitó sí algo, pero pueden ver que primero que nada no tengo clave para entrar a esas cosas, segundo que en el sistema de gestión queda registrado todo el mundo que entra al sistema", comenzó diciendo el excustodio en una entrevista desde la cárcel de Punta de Rieles donde se encuentra recluido mientras avanza la investigación judicial en su contra.

"Pueden ver que yo nunca entré a ningún lado. Es más, no me compete, no me corresponde, y fui muy respetuoso con eso", dijo Astesiano, quien remarcó que no buscó "información" sobre los senadores. "Eso no, negativo totalmente. Y no entro en esa", afirmó.



Astesiano dijo que una persona "de Miami" -la sede de Vertical Skies, que está en Boca Ratón, de acuerdo al perfil de Linkedin-, le giró "US$ 1.500". "Me giraron ese dinero porque yo les había prestado para una licitación que ellos habían ganado de unas botas y unas mochilas. Es más, están los mensajes cuando les pido por favor que es el cumpleaños de mi hija y que me mande la plata", señaló el excustodio.

Aseguró que le dijo a la firma: "'Por favor, preciso la plata bo. Yo te la presté en una buena, le digo, no tengo nada que ver con negocios, yo quiero mi plata. Así fue mi intercambio de palabras y me devolvieron la plata. Me demoraron unos días y me devolvieron la plata".



El Frente Amplio reclamó ayer al presidente Luis Lacalle Pou que exprese públicamente su "rechazo terminante" al presunto espionaje contra Carrera y Bergara. Además, denunciaron una maniobra mafiosa" y reclamaron una investigación de Fiscalía sobre este caso puntual. Poco después, el ministro del Interior, Luis Alberto Heber, llamó al presidente del partido opositor, Fernando Pereira, para anunciarle que se va a investigar el caso.