Bergara sostuvo que Lacalle "tiene coronita y no va a ser investigado" en el caso Astesiano

El senador frenteamplista Mario Bergara sostuvo este miércoles que el presidente Luis Lacalle Pou "tiene coronita", luego de que trascendiera que sus chats con su excustodia Alejandro Astesiano no forman parte de la investigación de Fiscalía.

Horas más tarde de que El Observador informara que Presidencia pidió quitar de la investigación los chats entre Lacalle Pou y Astesiano, Bergara dijo que es una "muy mala señal", bajo la consideración de que el mandatario "tiene coronita y no va a ser investigado". La fiscal declaró a ese mismo matutino que dio recibió el pedido y desde Presidencia lo negaron.



Bergara también apuntó contra el presidente mientras se conocen nuevos ribetes del caso Astesiano, que incluyen un presunto espionaje contra él y el también senador frenteamplista Charles Carrera con el fin de que desactivaran una denuncia contra el acuerdo entre el Estado y Katoen Natie en el puerto de Montevideo.



El senador opositor incluso consideró esta mañana que debería estar "en cuestión" la continuidad de Luis Alberto Heber y Rodrigo Ferrés, ministro de Interior y prosecretario de Presidencia, respectivamente, por su "responsabilidad política" en esta causa judicial.

"A mí me importa que haya pronunciamientos públicos inequívocos sobre este tema", insistió Bergara esta mañana, y reclamó que el presidente debe rechazar públicamente el presunto pedido que hizo una empresa de seguridad de Estados Unidos a Astesiano en el mes de marzo, cuando los senadores habían ratificado la denuncia que fue archivada este lunes.



Lacalle Pou "debe expresarse de manera inequívoca, y dejar de (decir) 'uy, ingenuamente puse a alguien que traicionó mi confianza', cuando fue advertido de las características de Astesiano antes de colocarlo en la jefatura de la custodia", remarcó Bergara. "Es increíble que el presidente haya colocado ahí a un delincuente a sabiendas que lo era, en ese lugar de poder y acceso de información", lanzó en diálogo con Informativo Carve (850 AM).



Además, le reclamó al presidente que se manifieste públicamente respecto a que el presunto espionaje "se repudia y tiene que investigarse definitivamente hasta el hueso, porque acá está en juego la calidad democrática del país".

"Estamos ante un problema mayúsculo, que va bastante más allá de lo que es el juego político partidario. Estamos en prácticas de corte mafioso", dijo Bergara esta mañana.



El senador señaló que aún no tiene resuelto si presentará o no una acción judicial tras aparecer en los chats. "Lo vamos a definir colectivamente en el Frente Amplio, pero sí entendemos que esto ya es de otra gravedad y una cuestión que debe tratarse de manera separada a lo que fueron los casos iniciales de este tema. Esto no tiene nada que ver con la emisión de pasaportes a ciudadanos rusos o ucranianos", dijo en referencia a que pedirán tener un expediente separado sobre el presunto espionaje.



Otro elemento que impulsa el Frente Amplio es que el Senado se pronuncie este jueves para "repudiar estas prácticas mafiosas que erosionan la calidad democrática del país", agregó.

"Acá está en juego la calidad democrática del país", insistió el legislador, quien por el momento no recibió "ninguna llamada específica" por parte del presidente ni de otro jerarca del Poder Ejecutivo.



Bergara también destacó que el caso Astesiano debe tener "responsabilidad política" y apuntó directamente a Rodrigo Ferrés, prosecretario de Presidencia, responsable de la seguridad presidencial. "Es el responsable institucional, en sus propias narices estaba ocurriendo esto", dijo.



El senador también apuntó contra jerarcas del Ministerio del Interior. "Está claro que en el caso Astesiano hay al menos tres o cuatro altos jerarcas de la Policía que están siendo investigados", indicó.



"Creo que está en cuestión, dada su responsabilidad política, la continuidad del ministro del Interior y del prosecretario de Presidencia. En sus propias narices ocurría estas cosas. Nadie dice -vamos a dejar claro- que ellos estuvieran involucrados, ni mucho menos, en estas prácticas, para nada, pero son los responsables políticos, de eso no existe la más mínima duda", enfatizó Bergara esta mañana.