Álvaro Delgado: "El gobierno se comió un garrón" con el caso Astesiano

En una audiencia que duró apenas 15 minutos, el secretario de la Presidencia de la República, Álvaro Delgado, declaró a la fiscal Gabriela Fossati, que el excustodia presidencial, Alejandro Astesiano, jamás le pidió que se reuniera con empresarios en la Torre Ejecutiva.

En los chats, a los que tuvo acceso El País, Astesiano nombró varias veces a Delgado en alusión a supuestas reuniones con empresarios interesados en invertir en Uruguay. No obstante, en la Fiscalía, Delgado desmintió cualquier vinculación de ese tipo con el exjefe de la custodia presidencial, hoy en prisión preventiva hasta el 15 de marzo de 2023 por los delitos de suposición de estado civil, tráfico de influencias y asociación para delinquir.



En la audiencia, Fossati también le preguntó a Delgado sobre los procedimientos de ingresos de personas y cómo funcionaba la seguridad de la Torre Ejecutiva, según dijo una fuente de la investigación a El País.



Delgado respondió sobre la operativa para ingresar a la Torre Ejecutiva y agregó que todo quedaba registrado.

Al finalizar la audiencia y en una improvisada rueda de prensa, el secretario de la Presidencia hizo una declaración de cuatro puntos.



“Por la reserva del caso y de esta audiencia voy a limitarme a esa declaración que para mí es importante en lo que tiene que ver con la reserva de la causa; eso quiero respetar”, dijo el jerarca de gobierno, advirtiendo que no iba aceptar preguntas de periodistas.



Delgado señaló que la audiencia fue una “oportunidad” para colaborar con la Fiscalía sobre el expediente donde se investiga falsificaciones de partidas de nacimiento para que rusos pudieran obtener la ciudadanía natural y pasaportes uruguayos. “Lo primero que quiero aclarar -porque lo declaré ante la señora fiscal Fossati- es que nunca recibí a ninguna empresa solicitada o coordinada por el señor Astesiano. Y nunca él me pidió recibir a ninguna empresa en más de las 1.500 reuniones que participé desde que se inició esta administración”, dijo Delgado.

El segundo punto, el funcionario señaló “que esto (el caso Astesiano) tiene dos componentes: uno tiene que ver con los pasaportes falsos -una investigación que viene desde 2013 a la fecha- por la que ya imputaron a varias personas, incluso algún miembro del Ministerio de Relaciones Exteriores que trabajó durante la anterior administración en el exterior”. El segundo componente del caso Astesiano, expresó, “tiene que ver con algo que apareció en la prensa, que yo no conozco, porque no accedo a la carpeta fiscal, que son una serie de chats que dicen que Astesiano tendría influencias que supuestamente manejaba y cosas que eventualmente conseguía o no”.



Según Delgado, la fiscal le trasmitió que tiene mucho trabajo para determinar si esas supuestas influencias que decía tener Astesiano son ciertas o no. “Si son verdades, hay una violación notoria (de parte de Astesiano) a la confianza del presidente de la República y a todos nosotros. Sentimos una gran decepción”, dijo Delgado.

Y subrayó que para el gobierno es “importante” que se aclare si Astesiano incurrió en un delito de tráfico de influencias utilizando como “base de operaciones” la Torre Ejecutiva y su cargo de excustodia presidencial. “Somos los principales interesados, no solo en venir y colaborar, sino que se aclare cuanto antes. El gobierno se está comiendo un garrón bien importante por alguien que, si se confirmara lo que dicen estos chats que aparecieron en la prensa, estaría mal usando eventuales influencias. De ser así se debe actuar con todo el peso de la ley”, dijo.

Espionaje

En tercer lugar, Delgado se refirió a los chats en los que una compañía de seguridad de Estados Unidos le habría encomendado a Astesiano que releve información “personal” de los senadores frenteamplistas, Charles Carrera y Mario Bergara para “atarlos” y que retiren la denuncia contra el acuerdo entre el Estado y Katoen Natie, que el lunes 28 fue archivada por el fiscal Gilberto Rodríguez. “La verdad es que esto no es grave, es gravísimo. Sean (las víctimas de espionaje) legisladores, empresarios, gremialistas o ciudadanos”, señaló el secretario de Presidencia.



En cuarto lugar, Delgado destacó que “siempre se colaborará” con la Fiscalía. “Somos (el gobierno) los que estamos más interesados en que esto se aclare. Reitero: acá hubo un proceso oscuro a espaldas del presidente que obviamente nos deja un sabor amargo”, insistió. Y agregó que, de confirmarse el espionaje, el caso “tendrá graves consecuencias penales para él (Astesiano) y para otros funcionarios si estuvieran implicados. Para nosotros lo jurídico siempre va estar primero que lo político y si algunos tienen suspicacias, que les pongan nombres y apellidos y los lleven a la Justicia”.

Ferrés: “El caso me sorprende y preocupa”



El prosecretario de la Presidencia de la República, Rodrigo Ferrés, afirmó que el gobierno colabora “todo lo posible” con la investigación de la fiscal Gabriela Fossati.



Ferrés no quiso revelar qué le preguntó la fiscal en la audiencia. “Es parte de la reserva del caso. Sí puedo decir que fue una larga conversación donde todo lo que he podido colaborar en este caso, lo he hecho”, señaló el jerarca gubernamental.



Ferrés dijo que desconocía exactamente cuáles eran las tareas que realizaba el excustodia presidencial Alejandro Astesiano. “Más allá de que Astesiano se encargaba de la custodia del presidente y de su familia, todo lo otro me sorprende, me preocupa y ojalá la Justicia llegue al fondo del asunto”, afirmó.