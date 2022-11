Luis Alberto Heber dijo a Fernando Pereira que va a investigar presunto espionaje

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Cada filtración vinculada a los chats mantenidos por el exjefe de la custodia presidencial imputado e indagado por varios delitos genera un estrés de primer orden en el gobierno, porque se sabe que el caso que tiene como protagonista a Alejandro Astesiano ha generado y genera a diario un “impacto político”, y en ocasiones -como ayer- lleva a ribetes que obligan al Ejecutivo a reaccionar ágilmente.

Ayer, en efecto, fue un día complejo para el oficialismo. Fueron a declarar como testigos Álvaro Delgado y Rodrigo Ferrés -secretario y prosecretario de Presidencia- ante la fiscal Gabriela Fossati, lo que para el gobierno ha sido un “garrón” por el efecto que genera como mensaje, más allá de que no hay dudas respecto de la inocencia de los jerarcas. Pero en paralelo, como una de las últimas novedades de la causa, se supo en un nuevo chat de Astesiano difundido por La Diaria que -según se desprende del intercambio- este había recibido un pago por parte de una empresa radicada en Miami para que espiara a los senadores frenteamplistas Charles Carrera y Mario Bergara.



Fue una perla más a una cadena de filtraciones sobre las distintas conversaciones que mantuvo el excustodio en los últimos meses -y que además de empresarios incluye entre sus interlocutores a jerarcas como Héctor Ferreira, subdirector de la Policía Nacional a quien le pedía favores. Y todo esto genera un combo que en filas del oficialismo ven como una “reverenda macana” de no acabar, pero ante lo cual no hay mucho que hacer.

“Este loco, que era un gran vendedor de humo, alimenta perfectamente el relato frenteamplista” que en los últimos días apunta directamente a señalar presunta “corrupción” en la Torre Ejecutiva, apuntó a El País un dirigente del partido de gobierno.



Esto último, a su vez, motivó una reunión de urgencia del secretariado ejecutivo de la coalición de izquierda en conjunto con sus legisladores, tras lo cual Fernando Pereira se dirigió al presidente Luis Lacalle Pou para pedirle que manifieste un “rechazo terminante a este tipo de prácticas” (ver nota aparte). Lacalle Pou se encontraba en Tacuarembó en ese momento y terminó la jornada sin hacer declaraciones.



El que de algún modo reaccionó al mensaje del Frente Amplio fue el ministro del Interior, Luis Alberto Heber, quien llamó a Pereira para darle la tranquilidad de que “obviamente el gobierno no había tomado ninguna decisión de dar seguimiento a los senadores”, según dijo el propio referente de la oposición en diálogo con El País.



“Lo que yo le respondí -agregó Pereira- es que los senadores seguro fueron seguidos, y que obviamente eso no lo pudo hacer solo el jefe de la custodia presidencial; así que alguien del ministerio también lo hizo, por lo que se requiere una investigación a fondo que Heber se comprometió a realizar”.

Fue un intercambio corto, pero que a Pereira le alcanzó, ya que calificó al gesto del ministro como “una buena señal”, aunque de todos modos insistió con que la respuesta institucional del gobierno y el Estado debería ser lo más amplia posible. “Son varias las investigaciones que hay que hacer. ¿Cómo es posible que alguien contrate a una empresa para hacer algo que en Uruguay está prohibido?”, se preguntó.



Por la mañana, el titular de Interior se había referido al tema, aunque prefirió no profundizar públicamente. “Todos aquellos trascendidos de prensa están siendo motivo de investigación en el ministerio”, contestó Heber ante los periodistas en la sede de la cartera. “Nosotros no vamos a hacer (más) comentarios sobre algo que todavía no sabemos qué veracidad tiene”, agregó.



En Twitter, mientras tanto, Carrera dijo tener “pruebas objetivas del ataque personal” que sufrió a partir de agosto, mientras que Bergara subrayó que las “víctimas” eran ellos, “el FA, el sistema político y la democracia uruguaya”.