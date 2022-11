“El FA está desesperado por volver al poder y no tiene límite en su accionar”, dijo Da Silva

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

“El Frente Amplio está desesperado por volver al poder y por eso no tiene límite en su accionar”, sentenció este lunes en rueda de prensa el senador nacionalista Sebastián Da Silva.

En este sentido, el legislador dijo que el presidente de la fuerza política, Fernando Pereira, es “un comentarista negativo de la realidad”. "Un día vamos a estar salvando una ballena franca austral en las costas de Punta Colorada y Pereira va a estar en contra. No tiene más legitimidad, la gente no le cree más. Cada vez que sale Pereira a hablar nos damos cuenta de que lo que está haciendo es intentar socavar la confianza en el gobierno para poder acceder al poder, que es el único desespero que tiene el Frente Amplio", aseguró, al ser consultado respecto a declaraciones de Pereira sobre el caso del excustodio presidencial Alejandro Astesiano.



“La gente no es boba, y la verdad siempre llega. No hubo un solo de los relatos del Frente Amplio: ni las ollas populares, ni las muertes evitables, ni los CTI colapsados, ni las gallinas flacas, que después la realidad no se encargara de poner en su lugar. Con esto va a pasar exactamente lo mismo”, expresó.

Además, en referencia a la imputación del ex cónsul uruguayo en Moscú, señaló que “lo que pasó ayer es una gran muestra de que esta joda de los pasaportes empezó en el gobierno frentista”.



El legislador también le salió al cruce a la intendenta de Montevideo, Carolina Cosse. “Si tuviera la mitad de la gente limpiando la basura que la que la rodea sacando fotos, capaz Montevideo estuviera un poquito más limpia. Pero lo que vemos es un afán por instalar una candidatura y olvidarse de los problemas reales que tiene el ciudadano que está acá”, sostuvo Da Silva.