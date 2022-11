Da Silva dijo que gente "confundida, chanta, delincuente" hay en todos los gobiernos

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

La investigación por la red delictiva comandada por Alejandro Astesiano cuando era jefe de la custodia presidencial suma capítulos. Para el senador nacionalista Sebastián da Silva, la confianza depositada por el presidente de la República en Astesiano fue un error, pero gente "malandra, confundida, chanta, delincuente hay en todos lados". "Lo importante acá es combatirlos", enfatizó.

Y enfatizó: "Todos los gobiernos tienen gente confundida, ¿o no? ¿Vos pensás que Carolina Cosse no tiene gente confundida en la Intendencia, que Cacho (Carmelo) Vidalín no tiene gente confundida?".



Consultado en entrevista con Desayunos Informales (Canal 12) respecto a qué hace referencia cuando habla de "gente confundida", explicó: "Es el que hace un abuso del lugar en el que está desempeñando una tarea".

MIRA TAMBIÉN Luis Alberto Heber dijo a Fernando Pereira que va a investigar presunto espionaje

En las últimas horas, El Observador dio a conocer que la fiscal Gabriela Fossati accedió al pedido desde Presidencia de excluir de la investigación los chats que hayan mantenido Astesiano con Luis Lacalle Pou. Da Silva apoyó esta decisión y remarcó que "los chats de Astesiano pululan por la Ciudad Vieja".



En particular, Da Silva se refirió a una noticia dada por La Diaria este martes, donde informó que una empresa de “seguridad e investigación” —radicada en Estados Unidos— le había encomendado a Alejandro Astesiano que enviara “fichas” con “información personal” sobre los senadores Charles Carrera y Mario Bergara. La intención era “atarlos” para que retiraran la denuncia penal sobre el acuerdo que en 2021 el gobierno firmó con multinacional belga Katoen Natie por la Terminal Cuenca del Plata del Puerto de Montevideo.

MIRA TAMBIÉN Fiscal Fossati citó a declarar a altos cargos de la Policía por chats con Astesiano

"Lo de los senadores estaba milimétricamente programado para que saliera después de lo de Katoen Natie. ¿A vos te parece que la vida de los hijos del presidente tiene que estar en medio de este chusmerío que anda dando vueltas?", disparó el senador del Partido Nacional y enfatizó que si los chats de Lacalle con Astesiano fueran públicos "el periodismo militante" lo usaría con fines políticos. "¿Qué haría la prensa frenteamplista que no le ha parado de pegar todos los días?", cuestionó.

Aunque mostró empatía con el sentimiento de sentirse investigado, Da Silva dijo que Charles Carrera y Mario Bergara, "sobre todo Carrera, que tiene un posgrado en victimización", nunca denunciaron estar "apretado o que había una fuerza del mal que lo estaba apretando".



En esa línea, el político fue consultado por la contracción que puede generar en la Policía si ve que sus superiores son citados a declarar como indagados, pero el gobierno no los aparta de sus cargos. "Las cosas tienen su tiempo", aseguró Da Silva.



"El ministro del Interior ha demostrado que quiere colaborar con la fiscal Fossati en todo. El policía capaz que está cerrando una boca de pasta base y en paralelo se lo está investigando", disparó.

Para cerrar, Da Silva aseguró que Astesiano es "un chanta, un charlatán y un vendehumo"; "los pasaportes existieron, hay cuatro tipos presos. Esa es la verdad. Lo otro es el chat de Astesiano y la fantasía que uno puede generar a partir de eso".