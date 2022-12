Lacalle, Fossati y Fiscalía: qué dijo cada uno sobre los chats de Astesiano con el presidente

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El presidente Luis Lacalle Pou salió ayer a aclarar que “nunca se obstruyó” la investigación de Fiscalía en el marco del caso de Alejandro Astesiano, y contó que le transmitió su “preocupación” al fiscal de Corte, Juan Gómez, por las “conversaciones personales” que hay en el celular del exjefe de custodia presidencial, una persona que era de su extrema confianza.

Las declaraciones llegaron después de que se conociera que la fiscal Gabriela Fossati, a cargo de la causa, accedió a no analizar esos chats para poder tener en sus manos el celular del ahora imputado. Así lo explicó ella a El Observador, y aseguró que “teniendo en cuenta” la investidura de Lacalle Pou, y “que era una entrega voluntaria”, le “pareció sumamente razonable” el pedido.



El mandatario contó que, tras la detención de Astesiano en la residencia presidencial Suárez y Reyes, se comunicó con Gómez para decirle que tenía “preocupación” por esas conversaciones que lo involucran a él y a su familia. Además, indicó que, “pasado el tiempo”, le parece “que es lo mejor que se pudo hacer y dictaminar la fiscal” porque, “por lo menos dos medios”, están “filtrando información” de los chats.



No obstante, Lacalle Pou aclaró que, si la Justicia decide tener acceso a las conversaciones de él con Astesiano, esos chats “están”. Y consultado en rueda de prensa sobre si está dispuesto a declarar en Fiscalía, respondió: “Estoy a la orden de todo el mundo”.

En la tarde, después de que Lacalle diera estas declaraciones, Fiscalía aclaró que, “en cada caso concreto, la decisión de qué información incorporar a la carpeta de investigación y qué información desechar corresponde únicamente al equipo fiscal que lleva adelante la investigación, de acuerdo con el principio de independencia técnica”.



Además señaló que, de acuerdo con los “más altos estándares internacionales, se garantiza en todos los casos la preservación del derecho a la intimidad de las personas, que puede verse afectado en el marco de la interceptación de las comunicaciones o de la incautación de los dispositivos electrónicos”.



Por su parte, Fossati declaró en la mañana a El País: “Hay una obsesión en pretender que yo ubique responsabilidades en Presidencia, y yo en este momento no tengo ningún elemento que no sea la palabra de Astesiano para hacerlo. Hay una obsesión en que señale a gente que no está señalada como responsable. Hay una obsesión en que yo afecte derechos de gente que tiene un rol muy importante, y no se preguntan si mañana tuviera la información y les enchastrara todo su trabajo, todas sus fuentes, y no dimensionara la información de sus hijos…”.

Oposición

El presidente apuntó ayer contra el Frente Amplio: “He escuchado en este tiempo muchísimas cosas. Que en la Torre Ejecutiva había una asociación para delinquir, escuché algo así como (que hay) un narcoestado y, hace dos días, que el Estado está acostumbrado a mentir. Esas acusaciones son graves”, marcó el mandatario.



Lacalle Pou espera que “cuando pase todo esto y la Justicia falle, sea cual sea el resultado”, se expresen los que “hablaron e hicieron un uso político partidario sin medir el supuesto deterioro que ellos adjudican de la institucionalidad”.



Y añadió: “O saben qué, vamos a hacer una cosa, yo les hago de acuerdo, les mando un Whatsapp y les digo, acuérdense que dieron manija, los disparates que dijeron, y vamos a ver si sostienen lo que dijeron, si es que la Justicia falló en consecuencia, o dicen ‘una vez más nos equivocamos y dimos manija’”.



También apuntó contra el intendente de Canelones, Yamandú Orsi, quien ha cuestionado la actuación del gobierno frente al caso Astesiano. Lacalle Pou señaló que es de los “tantos que ha dado manija”, y que se imagina que “después que pase todo esto va a decir ‘tenías razón’ o ‘no tenías razón’”.

Investigación

Al presidente, cuando se le preguntó qué es cierto y qué no sobre su relación con Astesiano, contestó: “No tengo idea, si el primer engañado soy yo”.



Sobre los chats con el exjefe de la custodia, Lacalle Pou entiende que lo “mejor sería”, ahora que se sabe que “los tienen algunos medios de prensa, que los tenga todo Uruguay”. En ese sentido, añadió: “Que se publiquen y que todos los puedan googlear y ver que hay, y que puede ser cierto o no. Mientras tanto, está en manos de la fiscal, en manos de la Justicia”.