Orsi descartó "manija" y aseguró que imagen internacional de Lacalle Pou está "afectada"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

"Creo que el presidente tiene temas mucho más importantes que atender como para darle trascendencia a mi opinión", retrucó este jueves Yamandú Orsi, intendente de Canelones, al presidente Luis Lacalle Pou, que ayer acusó a la oposición de dar "manija" en torno al caso Astesiano, que involucra a su excustodio, hoy preso e investigado por la Justicia.

Consultado sobre si considera que hay "manija" desde la oposición, señaló: "No es mi estilo. Al contrario, me tratan de tibio, y si en algún momento se entiende como manija, obviamente tengo que pedir las disculpas. Jamás es mi intención". De todos modos, consideró que este es el momento "más crítico" de la gestión de Lacalle Pou.



Respecto a si consideró que la imagen internacional del presidente está afectada, sostuvo: "Claro, fue lo que ocurrió desde el principio. A mí me preocupa eso, y si alguien interpreta que eso es manija me gustaría darle una vuelta más al asunto porque no es un ataque de ninguna persona, ni nada. Lo más potente es la institucionalidad y es lo que hay que preservar, por lo tanto, acá entra un presidente en una fecha, la gente lo elige, y lo bueno que las instituciones gocen de buena salud hasta el final del mandato", dijo en rueda de prensa.

Y puntualizó: "Para eso, tenemos que ser sólidos a la hora de lo que le transmitimos a la gente. Están quedando dudas si al presidente, las instituciones y si a todos nosotros se nos está cuidando como nos merecemos".



"Más allá de lo penal, no es buena cosa que se involucre o se mencione al presidente en los chats; no es buena cosa que quede la duda de si se investigó por parte de una empresa privada a un senador", remarcó Orsi, quien apeló a "cuidar la figura de la Presidencia".



Lacalle Pou hizo este miércoles en rueda de prensa varias apreciaciones sobre el caso Astesiano, entre ellas que le transmitió su “preocupación” al fiscal de Corte, Juan Gómez, por las “conversaciones personales” que hay en el celular del excustodia. Consultado al respecto, respondió: "No sé cuáles fueron las decisiones tomadas por la fiscalía. Evidentemente debe tener argumentos y razones para solicitarlo, si es que lo solicitó. Además, es bueno que la decisión haya salido de la propia fiscalia y no de ningún encargo".

El presidente dijo ayer sobre el reclamo de Orsi de una señal política del gobierno: "Capaz que me puede llamar por teléfono como me ha llamado por otras cosas y contármela". Este jueves, Orsi retrucó: "Puede ser, puede ser".



"Yo lo que espero es que cuando pase todo esto, cuando la Justicia falle, sea cual sea el resultado, los que hablaron e hicieron un uso político partidario sin medir el supuesto deterioro que ellos adjudican de la institucionalidad espero que hablen", había dicho ayer Lacalle Pou. Consultado por estas palabras, dijo que esto "tiene que ver con un estado de ánimo, porque no es su estilo".



"Me parece que habría que bajar la pelota al piso y dedicarnos a los temas que hoy nos competen, a partir de esto que se está conociendo", dijo el intendente, que luego puntualizó que eso incluye a dirigentes del Frente Amplio. Llamó a que la clase política debe "actuar bastante más de lo que está actuando".



Lacalle Pou destacó ayer, además, que "no vale cualquier cosa con tal de volver al poder", y Orsi apuntó: "Creo que es simplificar un poco la cosa. La política tiene que ver con el poder, sin duda, pero no todo se puede analizar y tener la cabeza solo puesta en elecciones". "Si solo se piensa que es por ganar o perder un voto, creo que le estamos restando a la política el valor que tiene, que para mí es maravilloso", agregó.



Orsi insistió que hay dimensión política que "no termina" de descentrañar, "que tiene que ver con 'acá nos equivocamos' o 'acá acertamos', 'esto no es correcto' o 'lo que se está haciendo es muy incorrecto'. No sé, como que me falta eso, y puede ser un error de percepción", dijo respecto a los dichos del presidente.

Llamó a que haya una "acción política un poco más fuerte", y que "alguien asuma alguna dificultad, y no solo la Justicia". Y lanzó que "no hay ningún responsable de nada, solo (Alejandro) Astesiano", y se cuestionó "quién es el responsable" de que el ahora imputado llegara a ser custodio presidencial.



El dirigente frenteamplista llamó a que "las pruebas no estén manipuladas o que haya cosas que no se pierdan; hay carpetas, asuntos, que la fiscalía lo está atendiendo y es bueno que todos estos tranquilos de que se va a seguir analizando hasta donde se llegue", planteó con respecto a la "dimensión judicial".



Insistió, luego, con otra dimensión: "La imagen, qué es lo que trasciende de Uruguay para afuera. Todos quisiéramos que hoy en la prensa internacional se estuviera hablando de los logros de la selección uruguaya, y estábamos leyendo algún periódico de afuera que aparecen cosas que no son tan gratas".



"Ojalá que esto pare, que se aclaren las cosas, y que todos estemos tranquilos de que la transparencia está asegurada, y ahí ustedes (hablándole a los periodistas) juegan un papel fundamental y lo quiero agradecer", agregó.