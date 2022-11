El MPP defendió a Orsi tras dichos de Lacalle, recordando un tuit del mandatario en 2015

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Luego de que el presidente Luis Lacalle Pou dijera que el intendente de Canelones, Yamandú Orsi, "es de los tantos que da manija" en cuanto al caso del excustodio Alejandro Astesiano, el Movimiento de Participación Popular (MPP) -del que el jerarca canario forma parte- le salió al cruce al mandatario, recordando un tuit que publicó en 2015. Varios legisladores del Frente Amplio también salieron a respaldar al intendente.



Más temprano, Lacalle Pou fue consultado en rueda de prensa por la señal política que reclamó Orsi a partir del caso que involucra al excustodio presidencial, a lo que retrucó: "Orsi que saque número también (...) es de los tantos que ha dado manija, que me imagino que después que pase todo esto va a decir 'tenías razón' o 'no tenías razón'. La señal política no la entiendo, pero capaz que me puede llamar por teléfono como me ha llamado por otras cosas y contármela".

Ante esto, el MPP señaló en su cuenta de Twitter: "Había un político en Uruguay que decía 'los gobernantes no tenemos coronita' año 2015. Hoy se oculta información, se espía a la oposición, se aceptan regalos congelados, se espían policías, manija no. Transparencia solamente o mejor dicho, 'hasta el hueso'".

Había un político en Uruguay que decía "los gobernantes no tenemos coronita" año 2015.

Hoy se oculta información, se espía a la oposición, se aceptan regalos congelados, se espían policías, manija no. Transparencia solamente o mejor dicho, "hasta el hueso" https://t.co/IYkJdgCF35 — MPP 609 (@MPP609) November 30, 2022

La agrupación se refirió así a un tuit del mandatario, que data del 28 de marzo del año 2015 señalado. "Todo hijo de vecino debe y le hacemos cumplir la Constitución y las leyes. Los Gobernantes no tenemos CORONITA, estamos aún mas obligados", escribió entonces.



Todo hijo de vecino debe y le hacemos cumplir la Constitución y las leyes. Los Gobernantes no tenemos CORONITA, estamos aun mas obligados. — Luis Lacalle Pou (@LuisLacallePou) March 28, 2015

El senador Charles Carrera también apuntó contra los dichos del mandatario hacia el intendente. "El presidente Lacalle en vez de esperar una llamada de Orsi debería darnos una buena explicación y decirle toda la verdad a los uruguayos, que hace dos meses estamos esperando", expresó.

El presidente Lacalle en vez de esperar una llamada de @OrsiYamandu, debería darnos una buena explicación y decirle toda la verdad a los uruguayos, que hace 2 meses la estamos esperando! https://t.co/v4GLixuQxT — Charles Carrera Leal (@ChCarreraLeal) November 30, 2022

Por su parte, el también senador Alejandro Sánchez apuntó: "No subestime la inteligencia de la ciudadanía. Exigir transparencia no es dar manija. Queremos saber por qué en Uruguay se espía a senadores de la oposición y otros ciudadanos y se recibe 'pescado congelado' en valija diplomática. Espero su conferencia de prensa explicando estos hechos".

No subestime la inteligencia de la ciudadanía. Exigir transparencia no es dar manija. Queremos saber xq en Uy se espía a senadores de la oposición y otros ciudadanos y se recibe "pescado congelado" en valija diplomática. Espero su conferencia de prensa explicando estos hechos. https://t.co/Y0lCWlZIUF — Alejandro Sánchez (@pachasanchez) November 30, 2022

"Hace unos días hablaba de traición a la patria por parte de legisladores por la filtración del plan de inteligencia sin ningún tipo de pruebas. Ahora que se encuentra envuelto en un escándalo sin precedentes en nuestro país habla de manija. No hay coronita en esto. Hasta el hueso", disparó Daniel Caggiani.

Hace unos días hablaba de traición a la patria por parte de legisladores por la filtración del plan de inteligencia sin ningún tipo de pruebas. Ahora que se encuentra envuelto en un escándalo sin precedentes en nuestro país habla de manija. No hay coronita en esto. Hasta el hueso https://t.co/1lmE6dQKib — Daniel Caggiani (@DCaggiani) November 30, 2022

"¿En serio Luis Lacalle Pou? Yamandú Orsi expresó su preocupación ante espionaje a dos senadores de la oposición organizado por un funcionario de su confianza para extorsionarlos. 'Luis' no entiende la gravedad de lo que está pasando y la transparencia quedó en el discurso", cuestionó Sebastián Sabini.