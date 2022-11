Lacalle Pou apuntó contra dichos de Orsi, Pereira y lamentó la "manija" de la oposición

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El presidente Luis Lacalle Pou respondió al intendente de Canelones, Yamandú Orsi, y al presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, tras la serie de críticas y cuestionamientos sobre el caso Astesiano, al mismo tiempo que enfatizó que "no vale cualquier cosa con tal de volver al poder".

Consultado por la señal política que reclamó Orsi a partir del caso que involucra al excustodio presidencial, retrucó este miércoles en rueda de prensa: "Orsi que saque número también (...) es de los tantos que ha dado manija, que me imagino que después que pase todo esto va a decir 'tenías razón' o 'no tenías razón'. La señal política no la entiendo, pero capaz que me puede llamar por teléfono como me ha llamado por otras cosas y contármela".



"Yo lo que espero es que cuando pase todo esto, cuando la Justicia falle, sea cual sea el resultado, los que hablaron e hicieron un uso político partidario sin medir el supuesto deterioro que ellos adjudican de la institucionalidad espero que hablen", remarcó Lacalle Pou.

Consultado sobre si se refiere al presidente y legisladores del Frente Amplio, retrucó: "Fernando Pereira fue el que dijo que el gobierno se está acostumbrando a mentir, el resto no me acuerdo, porque salen uno atrás de otro". El sábado, Pereira había dicho que "el gobierno se está acostumbrando demasiado seguido a convivir con la mentira".



"Los que dieron manija, que se acuerden que dieron manija, nada más, ni nada menos. Y además otra cosa: ustedes me vienen siguiendo desde que asumí el gobierno y saben de las acciones que hemos tomado; nunca a este gobierno le tembló el pulso cuando tuvo que sacar (a alguien) de cualquier jerarquía; nunca dijo que le hacían bullying a nadie, nunca los mandó a guardar y no salgas hasta que desaparezca la causa, nunca justificó nada. Siempre fuimos de frente y dijimos las cosas, y no va a cambiar ahora", enfatizó Lacalle Pou.



Y añadió en esa línea: "Entiendo la ansiedad de algunos, la manija de otros; entiendo a otros que se prenden de un cable de 220 con los dientes con tal de hacer algún tipo de logro político, nosotros estamos acá".



En la rueda de prensa de este mediodía, Lacalle Pou insistió con las críticas que provinieron desde la oposición: "Hay algunos que no se están dando cuenta que con esta manija y hablando de daño institucional, ahí es que dañan la institución. Lo que tienen que tener claro es que yo voy a dejar de ser presidente, va a venir otro, no sabemos de qué partido, y otro, y de las fortalezas más grandes que tiene el país es la institucionalidad, aún en estos casos, tomándolos con prudencia, con paciencia y equilibrio y desde nuestro punto de vista colaborando con la Justicia".

"Están dando manija"

"No vale cualquier cosa con tal de volver al poder. Sí vale investigar, censurar, criticar y todas las herramientas legítimas de la democracia, porque entre otras cosas yo las usé cuando era oposición. Hay que tener presente que el país y la institucionalidad es bastante más importante que los gobiernos de turno", enfatizó el presidente.



"Voy a hacer un poquito de historia reciente porque está bueno tener memoria. ¿Se acuerdan de los horrores de la LUC, de la manija de la LUC? Privatizar la educación pública, los desalojos exprés, los abusos de la Policía. Eso pasó, obviamente no sucedió y todos los que hablaron no comentaron más, por lo menos aceptando su error", sostuvo.



Y apuntó a otro asunto que generó polémica entre el oficialismo y oposición: "Las ollas populares: dale manija, dale manija, igual de aquella mentira de que comían pasto en Bella Unión, en el barrio Las Láminas, manija, manija. Se hizo una investigación sobre las ollas populares, se dieron resultados y todos los que dieron manija, los que hablaron de hambre, incentivaron a marchas, no hablan más del tema".



Consultado sobre si desde la oposición se está haciendo cualquier cosa para volver al poder, respondió: "Que están dando manija, están dando manija. Que se suma uno atrás de otro todos los días no me cabe la menor duda".



Al ser consultado sobre si son las horas más difíciles de su gobierno por el caso Astesiano, retrucó: "No, las horas más difíciles fueron la pandemia, cuando se trataba de la vida de los uruguayos; este es un tema mío. Lo más difícil es cuando se trata de los uruguayos, que yo tengo que cuidar".