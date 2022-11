"El gobierno se está acostumbrando demasiado seguido a convivir con la mentira", lanzó Pereira

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Fernando Pereira, presidente del Frente Amplio, destacó este sábado en rueda de prensa que la coalición de izquierda "está posicionada en condiciones de ganar la próxima elección", del año 2024, y respondió a varias declaraciones de dirigentes oficialistas.

"La esperanza para el Uruguay se llama Frente Amplio y eso se está consolidando en la idea general de la sociedad, de que un cambio es inminente, es necesario y es imperativo, en función de las caídas salariales, las jubilaciones, de la pobreza infantil, y las circunstancias que tienen que alimentarse en ollas populares", remarcó Pereira tras el Plenario Nacional.



"Fíjense que (Álvaro) Delgado extraña a Tabaré Vázquez, a (José) Mujica y (Danilo) Astori, imagínense el pueblo uruguayo... Si Delgado lo extraña, el pueblo uruguayo que durante esos 15 años obtuvo aumento salariales, negociación colectiva obligatoria en el sector privado, rural, de las domésticas, cuánto lo extrañará el pueblo uruguayo esas tres figuras. Pero el Frente Amplio hoy todos sabemos que tiene hombres y mujeres para suplirlos de buena manera", lanzó Pereira tras las críticas del secretario de Presidencia a la postura que tiene el Frente Amplio.

"Lamentablemente, yo creo que el Frente Amplio todavía no agarró ese rol de oposición constructiva", había declarado este viernes Delgado, quien además había indicado que "se extraña" a Vázquez, Mujica y Astori como líderes de la oposición.



Ante el planteo de que parece que no hay mucha conversación entre el intendente de Canelones Yamandú Orsi y la intendenta de Montevideo Carolina Cosse, señaló: "No parece pero hay. No hay que confundir no dialogar con no acordar, son en general cosas diferentes, pero acá hay voluntad de acordar por las partes y de conversar".



Pereira subrayó que el Frente Amplio busca "un cambio en el signo de gobierno para salir de un conservadurismo y entrar a una senda del progresismo que le vuelva a cambiar la vida a la gente".



En tanto, opinó sobre varios asuntos de coyuntura. Por un lado, tal como adelantó El País, el partido opositor votará en contra del proyecto de ley de reforma previsional en general pero votará determinados artículos, que por el momento no se determinaron cuáles serán. Su partido rechaza “enfáticamente” la propuesta del gobierno porque “básicamente es muy injusta”, afirmó.

MIRA TAMBIÉN Plenario Nacional del Frente Amplio acordó votar algunos artículos de reforma jubilatoria

Pereira nombró además el caso Astesiano y remarcó que "sin dudas es un caso grave, que ha traído derivaciones de todo tipo". Insistió que "habrá que ver la Justicia cómo sigue este proceso, cómo se investiga, sin presiones de ningún tipo".



Ante la consulta de si cree que el presidente Luis Lacalle Pou presionó a la Justicia, retrucó, en línea con lo que declaró ayer: "Desde mi punto de vista cometió una equivocación, un error, y cuando alguien se equivoca debería enmendarlo, como me ha sucedido a mí en más de una oportunidad". Y subrayó: "Cuando alguien dice si un fiscal se debe mantener o salir, está saltando a un poder del Estado que no le corresponde al presidente".



El dirigente frenteamplista también disparó contra otros dirigentes oficialistas. "Hemos visto como el ministro (Luis Alberto) Heber presionó a la Fiscalía en el departamento de Flores", dijo, y agregó que "cada tanto senadores del Partido Nacional atacan a la Fiscalía, o al fiscal general (Juan Gómez) o a fiscales particulares".



Para el opositor, "se ha hecho una costumbre cuestionar la separación de los poderes, y esto en todo caso es un golpe a la institucionalidad, no a la Fiscalía o determinados fiscales".

Cruce con Lema: "Que el que me mande a estudiar, estudie también"



El presidente del Frente Amplio aseguró que la población que acude a las ollas populares debe "padecer" alimentarse de esa manera y a "un ministro que en vez de dar soluciones sociales, persigue a las ollas", en referencia a Martín Lema, con quien han mantenido un intenso cruce público en los últimos días.



Al ser consultado sobre si Lema emprendió una persecución contra la Coordinadora Popular y Solidaria (CPS), denunciada por irregularidades por parte del Mides, Pereira retrucó: "Absolutamente, no nos extraña que la política actual del ministerio sea ir hacia el reparto de alimentos y canastas, porque así concibe su política social, como la repartija; como si alguien para garantizar alimentación tuviera que dar harina y fideos, cuando en realidad lo que tiene que dar es sustentabilidad financiera para que las familias puedan cocinar en sus hogares". "Esto es lo que le está faltando al Uruguay: políticas concretas de protección social", disparó.



Lema había indicado en las últimas horas que Pereira debe "estudiar" antes de salir a plantear críticas, y el frenteamplista lanzó esta tarde: "Me mandan a estudiar y estudio, el problema es que el que me mande a estudiar, estudie también". Insistió, además, que los datos que ha informado el Mides son de "mala calidad".



"Lo preocupante es que el gobierno se está acostumbrando demasiado seguido a convivir con la mentira", lanzó Pereira, quien aseguró que "todas las semanas" desde la oposición "aclaran" lo que consideró una "falta a la verdad de parte de algún gobernante".



"Nos dijeron que había bajado la pobreza infantil y ya vimos que en la franja de 0 a 6 años había aumentado en forma sustancial de acuerdo a los datos del INE; también nos dijeron que no iban a bajar los salarios y bajaron tres años consecutivos; también nos dijeron que el caso Astesiano era aislado y ahora vemos la cantidad de derivaciones que tiene; también nos han dicho que se iban a construir 50.000 viviendas y no se han construido ni se van a construir", enfatizó el presidente del Frente Amplio.