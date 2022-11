"Se extraña a Vázquez, Astori y Mujica" como líderes del Frente Amplio, apuntó Delgado

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, apuntó este viernes que así "el gobierno salga a combatir el cambio climático", el Frente Amplio "se va movilizar igual", bajo el entendido de que a la fuerza política "nada que haga el gobierno le va a servir". Además, señaló que "se extraña" a antiguos dirigentes de la coalición de izquierda frente a la cúpula actual, liderada por Fernando Pereira.

"Si estás permanentemente contra todo lo que se hace, de crear fuentes de empleo, que genera inversión, reformas educativas -que están en contra sin conocerla-, de seguridad social -que hicieron paros sin conocer la reforma, estos paros por las dudas-... La verdad que tienen derecho a hacerlo, estamos en una sociedad democrática y parte de lo que garantiza este Uruguay que tenemos, este gobierno, que cada uno tiene derecho a criticar. Pero hay un límite en la crítica: el respeto y la tolerancia, y sobre todo la violencia, que en algunos casos se ha pasado de la línea", apuntó el jerarca de gobierno.



Delgado planteó en rueda de prensa consignada por el periodista Leonardo Sarro que durante los años que estuvo en la oposición, esta fue "constructiva" con la presentación de proyectos de ley "todo el tiempo".

Y lanzó: "Lamentablemente, yo creo que el Frente Amplio todavía no agarró ese rol de oposición constructiva, lo único que ha hecho es decir que no, que no, que no, y tratar de trabar toda iniciativa que haga el gobierno, aún aquellas que reclamaban siendo ellos gobierno".



Y redobló la crítica a la dirigencia frenteamplista actual: "Se extrañan a veces (Tabaré) Vázquez, (Danilo) Astori, (José) Mujica jugando en primera línea. Uno podía no coincidir con ellos ideológicamente con las políticas que tomaban, pero notoriamente eran líderes de mucho peso que marcaban el rumbo y contenían... se extrañan".