"Frase no feliz": Pereira apuntó a Lacalle Pou por dichos sobre fiscal del caso Astesaino

Fernando Pereira, presidente del Frente Amplio, sostuvo que "no fue feliz" lo declarado por el presidente Luis Lacalle Pou en torno a la investigación del caso Astesiano. El mandatario había considerado el martes que la fiscal Gabriela Fossati debería seguir con la causa judicial "hasta el final", luego de que trascendiera que la representante del ministerio público le haya solicitado al fiscal de Corte, Juan Gómez, que remita la causa al Departamento de Delitos Complejos y, por consiguiente, la aparten del caso.

"Es una opinión personal, no me corresponde a mí, eso le corresponde al fiscal de Corte quién va a quedar. A mí me parece que si una fiscal empezó un caso, ¿por qué se va a ir? Que lo termine. Si es la que tiene todos los elementos y sabe dónde va. Supuestamente, sabe dónde va. Y además otra cosa, ¿la suspicacia cuál es? 'Ja, la cambiaron, ¿por qué la cambiaron?'", había declarado el martes Lacalle Pou en Maldonado.

Gómez había declarado el martes, luego de los dichos del presidente, que Fossati “no solicitó su apartamiento del caso tal cual se ha manifestado en alguna publicación. Lo que sí hizo fue algún comentario sobre la complejidad de la investigación que tiene en curso relacionado con temas de pasaportes”.

"Se les armó una banda para delinquir en la Torre Ejecutiva, donde se gobierna, y nadie lo captó: ni la Inteligencia, ni el Ministerio del Interior. Nadie hace esto solo, tengamos claro, nadie hace esta cantidad de acciones solo", declaró Pereira en las últimas horas.

"Nadie emite pasaportes solo, esta investigación recién comienza. Lo que peor podemos hacer es presionar a la Fiscalía, llevará el tiempo que tenga que llevar y el Frente Amplio va a tener la paciencia para administrar ese tiempo en forma responsable, porque hemos sido responsables con el Uruguay, con las instituciones y con el sistema democrático", indicó en declaraciones consignadas por Radio Monte Carlo.

Consultado sobre si ha identificado presiones desde el gobierno a Fiscalía por el caso Astesiano, Pereira retrucó: "Algunas expresiones no nos han gustado, por ejemplo, que Fossati permaneciera en el cargo, por parte del presidente, es una frase no feliz. Probablemente no intencional, pero no feliz". Y lanzó: "Cuando uno dice una frase no feliz, debería poder corregirla, ¿no?".



El frenteamplista Charles Carrera había calificado el martes de "mala señal" las declaraciones que hizo Lacalle Pou en torno a la investigación del caso Astesiano. "En lugar de opinar en un caso que afecta a su entorno más cercano, debería asegurar la mayor transparencia y otorgar las máximas garantías", había dicho el senador opositor en redes sociales.

A partir del martes declararán ante la fiscal Fossati funcionarios del gobierno y jerarcas policiales por el caso que involucra al excustodio del mandatario.