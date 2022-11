Fiscal de Corte afirmó que Fossati no pidió salir del caso Astesiano y dijo que no habría razón legal para eso

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El Fde Corte, Juan Gómez, dijo este martes en conferencia de prensa que la fiscal a cargo del caso del excustodio presidencial Alejandro Astesiano, Gabriela Fossati, “no solicitó su apartamiento del caso tal cual se ha manifestado en alguna publicación. Lo que sí hizo fue algún comentario sobre la complejidad de la investigación que tiene en curso relacionado con temas de pasaportes”.

Sus declaraciones suceden luego de que trascendiera que Fossati le había solicitado a Gómez que remitiera la causa al departamento de delitos complejos y, por consiguiente, la apartaran del caso.



“No hay siquiera un pedido formal, como correspondería si hubiera sido, está previsto en el artículo 57 de la Ley 19.483 de apartamiento de la fiscal mencionada en este caso”, aseguró Gómez.

Además, destacó que "no hay ninguna razón legal que pueda amparar esa petición por la complejidad. Sí sabemos que la investigación es compleja, eso no significa que esa complejidad deba asumir por otro fiscal que no conoce el asunto".



"Como se dice vulgarmente, en el medio del río no se cambia de caballo", añadió.



A su vez, Gómez señaló que "conforme a derecho técnicamente no es posible, no es la intención de este fiscal, ni estaría actuando conforme a derecho, separar a una fiscal que viene trabajando en un caso (...) La asignación de casos solo admiten dos vías, que la DPA (Departamento de Priorización y Asignación) asigne a una de las Fiscalías el caso concreto o que la propia Fiscalía se autoasigne el caso”.



“En el caso que estamos refiriendo, la Fiscalía de Flagrancia de 12° Turno se autoasignó el caso el 17 de enero del 2022. La doctora Fossati empezó a cumplir tareas en esa Fiscalía con posterioridad, el 10 de marzo del 2022, situación que se ha mantenido inalterable hasta el día de la fecha”, estableció.



Además, Gómez expresó "el más amplio apoyo hoy y mañana de la Fiscalía al trabajo de Fossati y su equipo de investigación".