"Empezó, que termine": Lacalle Pou opinó que Fossati debería seguir con el caso Astesiano

El presidente de la República, Luis Lacalle Pou, opinó este martes que la fiscal Gabriela Fossati, que investiga el caso del excustodio Alejandro Astesiano, debería seguir con la causa. Esto sucede luego de que trascendiera que Fossati le solicitó al fiscal de Corte, Juan Gómez, que remita la causa al departamento de delitos complejos y, por consiguiente, la aparten del caso.

"La persona que tiene este caso, que lo siga hasta el final, y a la cual se le ha brindado toda la información que requiere, y se le va a dar todavía más. Toda la que se pida, hay que hacerlo, porque no puede quedar la duda si se cambió un fiscal o no se cambió un fiscal", comenzó el presidente.



El presidenta también destacó que "hay que ir hasta el hueso" en el caso y que "el gobierno no tiene cola de paja".



"Es una opinión personal, no me corresponde a mí, eso le corresponde al fiscal de Corte quién va a quedar. A mí me parece que si una fiscal empezó un caso, ¿por qué se va a ir? Que lo termine. Si es la que tiene todos los elementos y sabe dónde va. Supuestamente, sabe dónde va. Y además otra cosa, ¿la suspicacia cuál es? 'Ja, la cambiaron, ¿por qué la cambiaron?'", apuntó Lacalle Pou.

"Empezó, que siga, que termine. Los que tengan que ir presos que vayan presos, y los que sean declarados inocentes, que sean declarados inocentes, de eso se trata", aseguró.



Consultado respecto a si se adoptaron otro tipo de medidas en su custodia personal, el mandatario respondió: "No, ustedes lo ven, no hay nada nuevo. Siempre anduve bastante solo, nunca tuve miedo de andar solo".

La rueda de prensa sucedió luego de que Lacalle Pou se embarcara en el buque santa Helena de la Fórmula E, en el puerto de Punta del Este.