El FA creó grupo de seguimiento del caso Astesiano: "Hubo actos de corrupción graves"

Este lunes por la noche el Frente Amplio anunció la creación de un grupo de seguimiento de la investigación a Alejandro Astesiano —exjefe de custodia presidencial— y la trama de falsificación de documentos en la que también podrían estar involucrados otros jerarcas.

"Apareció como caso de falsificación de documentos, luego la investigación se fue profundizando, habría que aclarar el todo. Hoy se publica que hubo coimas por compras de distintas cuestiones para el Estado que fueron atendidas en el cuarto piso de Torre Ejecutiva", detalló el presidente del FA, Fernando Pereira, en rueda de prensa.



"Se han mencionado en esta investigación a varios miembros de la Policía Nacional, de jerarquías. El FA tiene que dar un seguimiento porque posiblemente en el futuro tengan que haber acciones parlamentarias más de fondo", agregó Pereira.



El presidente del Frente Amplio enfatizó que su intención no es "pegar al boleo": "No nos precipitamos, no queremos generar un tema de fácil solución, creemos que hubo actos de corrupción graves en el gobierno al lado del presidente y nadie se lo advirtió. Fallaron todos los mecanismos de prevención".

El grupo estará conformado por el senador Charles Carrera, la senadora Liliam Kechichian y el diputado, Mariano Tucci —como coordinadores de bancadas— y la vicepresidenta del FA, Verónica Piñeiro.