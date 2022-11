Heber negó que Astesiano tuviera acceso a El Guardián

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El ministro del Interior, Luis Alberto Heber, asistió ayer a la Comisión de Seguridad del Senado que es presidida por el senador cabildante Guido Manini Ríos. Acompañado por otras autoridades de su cartera, aseguró que el uso de El Guardián -sistema legal del gobierno para ordenar escuchas telefónicas- por parte del excustodio Alejandro Astesiano es “una mentira”. Sus declaraciones se dieron luego de que trascendieran chats donde ofrecía a un empresario argentino el uso del sistema.

“El Guardián no intercepta teléfonos. Quien intercepta a los teléfonos son los operadores telefónicos, el Guardián lo que hace es tener la información que resulta de esa interceptación”, comenzó diciendo Heber, quien brindó una conferencia de prensa luego de finalizada la sesión que duró unas tres horas.



“Cuando se dice que El Guardián nos está interviniendo no es factible. Solo puede intervenirse un teléfono, una escucha, cuando esta la realizan los operadores telefónicos”, añadió.



También el secretario de Estado destacó que “los operadores telefónicos no hacen la interceptación de la llamada y de las escuchas si no es con orden judicial. Para que haya orden judicial tiene que haber un pedido de un fiscal, y para que haya un pedido de un fiscal tiene que haber una investigación policial que amerita interceptar ese teléfono. O sea es prácticamente imposible señalar que alguien ajeno a la Policía, a la Fiscalía o al Poder Judicial pueda intervenir desde el Guardián”. Además, puntualizó que “queda todo registrado”.

Consultado respecto a la posibilidad de que exista un sistema similar a El Guardián, pero manejado por Presidencia, el jerarca enfatizó que “no es así, eso es mentira”. “No hay ningún otro sistema que no sea el del Guardián, y está con un sistema de control (...) que asiste e investiga intervenciones telefónicas. Y es el único que nosotros tenemos conocimiento que existe en el Estado, y que está debidamente auditado. Cada tres meses el Guardián tiene que auditarse por parte de la Suprema Corte de Justicia”, aseguró.



Ante la pregunta de cómo explica los chats de Astesiano sobre los que informó día atrás La Diaria, el ministro apuntó: “No pudo explicar una mentira. Una mentira es una mentira, no tiene explicación”.



Por su parte, el senador frenteamplista Enrique Rubio criticó que “todos los días hay elementos nuevos sobre esta situación”. “Y el problema es que lo que ha trascendido no coincide con el funcionamiento normal de acuerdo con todas las reglas y con toda la legalidad que el ministro describe”, afirmó y agregó: “Nosotros no tenemos por qué levantar una sospecha sobre las autoridades ni sobre los sistemas. Pero lo decimos, los sistemas los manejan personas, y los sistemas pueden ser perforados por bandas delictivas que se proponen determinados objetivos”.

El senador de la oposición culminó indicando que la bancada del partido se tomará esta semana para analizar la situación y no descartan tomar “algún tipo de decisión importante”.



Según confiaron fuentes a El País, el ministro respondió a todas las preguntas que se le realizaron desde la oposición, incluso algunas que “estaban fuera del tema”. En la sesión parlamentaria estuvo presente el jerarca policial que está al mando de la división que opera con El Guardián, el cual ingresó por otra parte del edificio del Palacio Legislativo para que no fuera revelada su identidad. De hecho, al momento de permitirle a los medios tomar registros de la reunión, el funcionario se retiró para no aparecer en las imágenes.



Si bien en rueda de prensa el senador Enrique Rubio sostuvo que no descartan tomar una decisión “importante”, en la comisión esto no fue trasladado a ninguno de los que participaron.