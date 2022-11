Fiscal de Corte dijo que "le dio todo el apoyo posible" a la fiscal Fossati

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Corría el domingo 27 de septiembre de este año. Poco antes de ordenar a la Dirección de Inteligencia Policial la detención del excustodia presidencial, Alejandro Astesiano, la fiscal del caso, Gabriela Fossati, se comunicó con el fiscal de Corte, Juan Gómez.

En una breve llamada, Fossati le dijo que había dispuesto que la Policía detuviera a un funcionario de la Presidencia de la República.



Fossati no dio más detalles a su superior. Cuando se hizo pública la detención, Gómez concluyó, enseguida, que se trataba de un caso importante, ya que el investigado era una figura cercana al presidente de la República, Luis Lacalle Pou.



Fossati llegó a una conclusión similar. Desde un primer momento la fiscal supo que estaba ante un caso complejo y no solo por la presencia de Astesiano, cuyo rol era de “facilitador” de la organización que falsificaba partidas de nacimiento apócrifas para que rusos obtuvieran la ciudadanía uruguaya.

En una audiencia realizada el pasado 18 de octubre, Fossati explicó al juez penal Alejandro Asteggiante Blanco que las razones que llevaron a rusos a optar por lograr la ciudadanía uruguaya fueron: el escape a la guerra con Ucrania, obtener visas para Estados Unidos y Europa y, en algunos casos, tienen que ver con “personas vinculadas a poderes de inteligencia rusa de antes y de ahora”.



Desde el primer momento de la investigación Gómez le ofreció a Fossati ayuda de la Unidad de Contexto de la Fiscalía de la Nación. La fiscal accedió. Luego, para aliviarla, Gómez expresó a Fossati que su fiscalía dejaría de hacer turnos y se concentraría en forma exclusiva en el caso Astesiano.



“Ni siquiera tengo la carpeta investigativa. He sido lo más prudente posible para que la fiscal no sintiera que intervengo en el caso. Le di todo el apoyo posible a Fossati”, dijo a El País el fiscal de Corte.

Discrepancias

El caso Astesiano no es un expediente más para Gómez. El jerarca de la Fiscalía de Corte se juega mucho en esta causa en momentos que le llueven críticas desde el oficialismo. El funcionamiento de la Fiscalía ha recibido cuestionamientos por parte del senador y líder de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, de los senadores blancos Jorge Gandini y Graciela Bianchi y del diputado colorado y exfiscal Gustavo Zubía. Pero no solo el sistema político ha puesto la mira en la Fiscalía. Desde la Policía también surgieron críticas al accionar de fiscales, lo que ameritó la respuesta pública de la Fiscalía General de la Nación.



Sucesor del exfiscal de Corte Jorge Díaz, Gómez cuenta con el respaldo del Frente Amplio.



En ese marco político y con el caso Astesiano como trasfondo, ayer se hizo pública una inusual polémica entre Gómez y Fossati. En el pasado existieron diferencias entre el fiscal de Corte y fiscales, pero no en un contexto como el actual “condimentado” por los chats extraídos de los celulares del excustodia del presidente y de sus cómplices. Esos chats aluden a amenazas de muerte entre los delincuentes y supuesta participación de jerarcas policiales y diplomáticos en la trama.

Fiscal Gabriela Fossati. Foto: Leonardo Mainé

Fossati dijo ayer a Montevideo Portal que solicitó a Gómez que la apartara del caso Astesiano porque siente que no tiene respaldo de la Fiscalía de Corte.



La fiscal agregó al portal de noticias que Gómez no cumplió con lo “acordado” de nombrarla fiscal especializada en Delitos Económicos de 1er Turno, en sustitución del fiscal Enrique Rodríguez, que será designado como titular de la nueva Fiscalía Especializada en Lavado de Activos.



Según supo El País, Fossati trasmitió por un mensaje de Whatsapp a Gómez que prefería que el jerarca la apartara del caso Astesiano.



Gómez le respondió a Fossati que mientras fuera la titular de la Fiscalía de Flagrancia de 12° Turno debía continuar con la investigación.



“Si (la fiscal) va a pedir alguna situación relacionada con ese tema (el apartamiento del caso Astesiano), lo tiene que hacer por escrito o que me llame por teléfono. Ahí analizaré la situación”, dijo Gómez.



Y agregó: “Jamás falto a mi palabra. Lo que digo lo cumplo. Le había manifestado que cuando quedara vacante la Fisca- lía de Delitos Económicos de 1er Turno, iba a ser nombrada para ese cargo por mí”.

Ese puesto todavía permanece ocupado por el fiscal Rodríguez hasta que la Fiscalía obtenga los recursos necesarios para nombrar a los nuevos integrantes de la Fiscalía Especializada en Lavado de Activos.



La intención de Gómez es esperar que pase lo que queda del año y luego vendrá la Feria Judicial Mayor que se desarrolla en enero de 2023. Luego instalará la Fiscalía Especializada en Lavado de Activos el primer día hábil después de la Feria Judicial. Es posible que ese día sea el 1° de febrero de 2023.



Para armar esa fiscalía, Gómez deberá nombrar al fiscal titular, a los fiscales adscriptos, a dos profesionales (un abogado y un contador público) y a los administrativos.



El jerarca subrayó: “Nada ha cambiado en mi mente. Lo que hablé (con Fossati) lo sostengo. Pero me pregunto, ¿qué pensaría la población si cambio ahora a la fiscal del caso (Astesiano) en plena investigación? Pensaría que sería una irresponsabilidad de mi parte”.

El turno

En una semana de turno, tres fiscales deben investigar los hechos policiales de todo Montevideo y audiencias de formalización de investigados. Esos fiscales atienden llamadas de la Policía mediante dos teléfonos.



Dos fiscales, que estarán de turno la semana entrante, plantearon a Gómez que estaban previstas muchas audiencias judiciales y que estarían sobrecargados de trabajo.



Ante esta situación, Gómez solicitó que una de las fiscales adscriptas de Fossati trabajara tres días como apoyo de los fiscales y que la otra fiscal adscripta lo hiciera los otros cuatro día. “Fossati siempre tendría una fiscal adscripta trabajando con ella”, explicó el jerarca.

Inclusive la propia Fossati trasmitió a Gómez que estaba dispuesta a realizar su turno porque había solicitado varios informes y que estos iban a demorar unos días en ser respondidos. “Si no creo en la palabra de una fiscal no puedo ocupar este cargo”, explicó Gómez.



Otro tema que generó discrepancias es el caso Astesiano. Fossati pretendía llevarse esa causa a la Fiscalía Especializada en Delitos Económicos.



Según Gómez, “no es posible” que una fiscal de Flagran-cia trabaje un caso que no es de su competencia. Y enseguida expresó: “Lamento mucho todos estos temas. La imagen que uno pretende de la institución es que sea de seriedad. Ella (por Fossati) va a tener el destino prometido”.