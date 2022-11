Escribano y gestor ruso querían que magnate Roman Abramóvich invirtiera en Uruguay

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La participación del escribano Álvaro F. y el gestor ruso Alexey S., junto al excustodio presidencial Alejandro Astesiano, no se limitó únicamente a brindar facilidades para que ciudadanos rusos obtuvieran documentación uruguaya mediante partidas de nacimiento apócrifas.

El escribano y el gestor ofrecieron otros negocios. En momentos en que el presidente Luis Lacalle Pou llamaba a que Uruguay sea un destino para inversores extranjeros, los dos integrantes de la organización presuntamente delictiva se reunieron en Torre Ejecutiva con Astesiano para ofrecer el contacto con el magnate ruso Roman Abramóvich para que invirtiera en el país.



Así se desprende de la declaración del escribano ante la fiscal Gabriela Fossati realizada el pasado 26 de setiembre, según relataron a El País fuentes del caso.



La fiscal consultó al escribano durante la audiencia por diversos aspectos, entre ellos dónde se reunía con Astesiano. Álvaro F. le respondió que los encuentros se desarrollaban en su despacho del cuarto piso de la Torre Ejecutiva. Luego el escribano le relató que durante las reuniones le planteó al entonces jefe de la custodia presidencial la posibilidad de que a través de Alexey S. podría acercar a un empresario ruso “muy importante”.



Sin embargo, Astesiano, según el relato del escribano, “no creía mucho” que él pudiera presentarle un empresario de gran poder adquisitivo, por lo que fue acompañado a la reunión con el gestor ruso.



“Le dijo como pudo que iba a venir un inversor muy fuerte y le mostró fotos del empresario. Le mostró los barcos, les mostró las fotos. Y le dijo que era uno muy importante, muy importante”, le narró Álvaro F. a la fiscal.



El empresario era Abramóvich, un mutimillonario ruso -que también tiene nacionalidad israelí y portuguesa- que forjó su fortuna en el mercado del petróleo y que, entre otros negocios, cobró relevancia cuando se convirtió en el dueño del equipo de fútbol inglés Chelsea. En febrero de este año, en momentos en que estalló la guerra en Ucrania, Abramóvich debió dejar de ser el titular del club por su vinculación con el gobierno ruso, luego de que la Unión Europea congelara los activos de una lista de empresarios y les prohibiera viajar.

El ruso Roman Abramovich, extitular del club de fútbol Chelsea de la Premier League. Foto: EFE

El responsable

La defensa del escribano se basó en identificar a Astesiano como si fuera el líder de la organización. Sin embargo, por el desarrollo de la audiencia la fiscal reparó en cuál era el rol de cada actor. “Si usted dice que la idea partió de Astesiano, ¿por qué tuvo que llevarle a alguien para convencerlo?”.



El escribano le respondió que Astesiano “hablaba mucho, pero cuando (uno) tenía el cliente te daba mucha vuelta”.



“Cuando nosotros llevábamos un inversor no nos daba pelota. Nunca entendí por qué no nos daba bolilla. No estamos hablando de un inversor cualquiera, es un inversor gigantesco. No sé si usted conoce quién es Abramóvich”, le dijo a la fiscal.

Un incumplidor

Otra fuente del caso expresó a El País que el rol de Astesiano consistió en ser un “facilitador” de contactos para la organización, pero el excustodio presidencial no cumplió con la mayoría de los acuerdos que alcanzó con la organización.



En una ocasión, Astesiano recibió US$ 10.000 en dos pagos para tramitar ciudadanías uruguayas a rusos que presentaron partidas de nacimiento apócrifas. No obstante, Astesiano dudaba de sus cómplices. Por ello, los otros integrantes de la banda le increpaban que iban a perder clientes.



En una oportunidad el escribano le escribió a Astesiano: “Buen día. Hoy es 14 de enero. Un mes desde que vino la gente. Y todavía no tengo nada concreto!!! Espero que estés mejor y que hayas disfrutado de tus vacaciones. El lunes estoy en Montevideo y tenemos que vernos para solucionar este tema definitivamente!! Abrazo”.