Abogado de Astesiano dice que proceso abreviado "está sobre la mesa"

Este martes por la mañana el excustodio presidencial Alejandro Astesiano declaró ante Fiscalía por el caso de falsificación de documentación para que ciudadanos rusos accedieran a pasaportes uruguayos. El abogado defensor de Astesiano, Marcos Prieto, dijo que "el proceso abreviado es una herramienta que está sobre la mesa".

"Estamos trabajando sobre lo que está en la carpeta, eso quiere decir que el acuerdo puede ser una de las una de las resultancias a las que se llegue, se está trabajando", detalló Prieto a la prensa.

Consultado por si baraja la opción de llegar a un proceso abreviado —lo que implica el reconocimiento del acusado en la participación del delito a cambio de recibir una pena hasta un tercio menor a la que tendría en caso de ir a juicio oral—, Prieto respondió: "A mí como defensor me interesa". Respecto a si Alejandro Astesiano estaría dispuesto a ese acuerdo, el abogado dijo: "Todavía lo estamos viendo"; "ustedes saben que el proceso abreviado, entre las entre las condiciones que tiene, significa aceptar la totalidad de los hechos y sobre eso, discúlpenme, pero no les puedo aportar más".

Marcos Prieto, abogado de Alejandro Astesiano. Foto: Francisco Flores

Prieto fue consultado por el estado anímico de Astesiano y si da señales de "arrepentimiento". "Está como puede estar usted hoy o yo en esta instancia".



"De los tres delitos que se le acusa, puede haber alguno para el que haya más o menos pruebas y sobre eso estamos trabajando. De la prueba que tiene Fiscalía y de la prueba que está en la carpeta es lo que nos lleva a decir si usamos la herramienta del acuerdo como opción válida", agregó.

Por otra parte, Prieto dijo que no se manejan careos con los otros imputados y que tampoco le fue notificado que vayan a declarar también durante esta jornada. Además, el abogado enfatizó que no le preocupa lo que puedan declarar estos o si compromete más o menos a su cliente. "No me tiene por qué preocupar, es parte del trabajo de la fiscal Fossati", sentenció.