La fiscal del caso Astesiano apunta a seis personas relacionadas a la Cancillería

La investigación fiscal sobre el caso de falsificación de partidas de nacimiento de ciudadanos rusos ya logró conocer el “nivel básico” de la organización integrada por el excustodia presidencial, Alejandro Astesiano, y ahora pretende conocer la siguiente “escala jerárquica”.

En interrogatorios realizados a Astesiano, al escribano Álvaro F. y al ruso Alexey S., la fiscal Gabriela Fossati, y la fiscal adjunta, Gloria Nicolini, preguntaron sobre quiénes son los “número uno” de los ministerios de Interior y Relaciones Exteriores que el exguardia menciona en los chats mantenidos con el notario.



Astesiano: Son unos boludos (los clientes rusos). ¿Ayer fue? Sí, ayer me llamó que era la última oportunidad, que rompía todo, bo, son unos boludos, bo (...) Yo sé que (inaudible) mal, pero esta vez estaba bien. Era con el uno directo (no dice el nombre, pero por el devenir de la conversación se deduce que se refiere a un organismo policial) y podíamos hacer todos los demás porque ya estaba todo arreglado. Eso es lo que me calentó.



Escribano: Escuchame eso del uno siempre me lo dijiste (la fiscal Fossati se refirió en el Juzgado varias veces al contacto número uno denominado por Astesiano). Yo se los repetí 30 veces a ellos. ¿Ahora hay otro uno? Naaa, no me creyeron nada, obviamente, y me mandaron a cagar y tenían razón. Ahora no es el uno, es el cuatro o el tres. Ellos ya no confían más. Esto es como el cuento del pastor mentiroso. Después al final nadie te cree.

Alejandro Astesiano arribando a Fiscalía para prestar declaración. Foto: Francisco Flores

Según supo El País, la fiscal Fossati cuenta con elementos para suponer, en base a testimonios de testigos y de información brindada por otras personas imputadas en el caso hasta el momento, que Astesiano poseía contactos en dependencias del Ministerio del Interior. A su vez, las preguntas de Fossati y de Nicolini en interrogatorios a los imputados también apuntaron hacia vinculaciones entre el excustodia y funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores.



“¿Quien es el uno en el Ministerio de Relaciones Exteriores aludido en las conversaciones con los teléfonos incautados?”, palabras más o palabras menos inquirió Fossati en varias audiencias.



Los interrogatorios apuntaron a seis personas con vínculos de diferentes tipos en la Cancillería: dos poseen cargos diplomáticos, uno es empleado de una sede consular, un cuarto es un empresario y los dos restantes son particulares. Así señalaron fuentes del caso a El País.



Fossati pidió informes a la Cancillería sobre las ciudadanías otorgadas a rusos en base a leyes que permiten a hijos y nietos de uruguayos obtener la nacionalidad uruguaya.



Un informe de la Dirección General de Asuntos Consulares y Vinculación de la Cancillería enviado a Fossati señala que los ciudadanos rusos que se presentaron a tramitar pasaportes desde 2014 a la fecha fueron 181. El documento, que integra el expediente del caso Astesiano, sostiene que finalmente se tramitaron en Rusia 174 pasaportes, mientras que siete se oficiaron en distintas oficinas consulares de Uruguay: “A saber, en Austria, tres; en México, dos; en Chile, uno; y en Palestina, uno”.

Testimonio

Temprano en la mañana de ayer, Astesiano fue trasladado desde la cárcel de Punta de Rieles a la sede de la Fiscalía ubicada en la Ciudad Vieja.



A diferencia de otras instancias, en esta oportunidad Astesiano “se abrió un poco más” durante la indagatoria llevada adelante por Fossati, según dijo una fuente del caso a El País.



“En otros interrogatorios Astesiano estaba duro. En esta audiencia (por la de ayer) vio que había pruebas en su contra y mayor información extraída del celular, lo que lo llevó a colaborar un poco más”, expresó la fuente.



En distintas reuniones con los abogados defensores de los imputados, Fossati advirtió que estaba abierta a alcanzar un acuerdo de ir a un juicio abreviado con los imputados si estos colaboran con la investigación. En un juicio abreviado, el formalizado reconoce el delito que le atribuye la Fiscalía a cambio del beneficio de reducción de pena.

Acuerdo

El abogado defensor de Astesiano, Marcos Prieto, al finalizar la audiencia, dijo en rueda de prensa que el proceso abreviado es una herramienta que está sobre la mesa.



“Estamos trabajando sobre lo que está en la carpeta, eso quiere decir que el acuerdo puede ser una de las resultancias a las que se llegue, se está trabajando”, detalló en este sentido Prieto.



Consultado por si baraja la opción de llegar a un proceso abreviado -lo que implica el reconocimiento del acusado en la participación del delito a cambio de recibir una pena hasta un tercio menor a la que tendría en caso de ir a juicio oral-, Prieto respondió: “A mí como defensor me interesa”.



Respecto a si Astesiano estaría dispuesto a ese acuerdo, el abogado dijo: “Todavía lo estamos viendo (...) Ustedes saben que el proceso abreviado, entre las condiciones que tiene, significa aceptar la totalidad de los hechos y sobre eso, discúlpenme, pero no les puedo aportar más”.

Marcos Prieto, abogado de Alejandro Astesiano. Foto: Francisco Flores

Consultado por El País, Prieto dijo que, durante la audiencia, avanzó con la fiscal Fossati sobre las pruebas que hay en el expediente. “Hay más pruebas en algunos delitos que en otros”, agregó el abogado penalista sin especificar a cuáles de ellos se refería.



El 26 de septiembre de este año, el juez suplente, Matías Porciúncula, imputó a Astesiano por el delito continuado de suposición de estado civil en reiteración real con delito de asociación para delinquir y tráfico de influencias, y le aplicó 30 días de prisión preventiva. Luego esa medida cautelar se prorrogó hasta el 15 de marzo de 2023 (ver nota aparte).



El juez también formalizó por los mismos ilícitos al escribano Álvaro F. y al gestor ruso Alexey S.



Prieto afirmó que la Fiscalía recuperó el 100% del contenido del teléfono celular de Astesiano y agregó que su defendido podría haber esperado el juicio en su casa. “Pedí una sustitución de pena. La Fiscalía ya tenía todas las pruebas”, concluyo el abogado penalista.