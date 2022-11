Fiscalía citó a declarar a Delgado y a Ferrés porque están mencionados en los chats de Astesiano

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La fiscal de Flagrancia de 12° Turno, Gabriela Fossati, citó a declarar al secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, y al prosecretario, Rodrigo Ferrés, como testigos en el caso Astesiano, confirmó a El País una fuente de la investigación.

Ambos aparecen mencionadas en los chats que mantenía el excustodio presidencial, Alejandro Astesiano, con otros integrantes de la organización que se dedicaba a falsificar partidas de nacimiento para que ciudadanos rusos obtuvieran la ciudadanía uruguaya, según agregó la fuente.



Su calidad de testigos implica que los funcionarios deban decir la verdad. No están indagados por el caso. En la eventualidad de que declararan co-mo indagados, sí pueden mentir o no testificar. Delgado y Ferrés fueron citados para el martes 29, informó El Observador ayer.



“Hay resquicios del sistema que hay que solucionar. Es una investigación penal muy delicada. Muchas personas serán citadas a declarar en la Fiscalía porque son mencionadas por Astesiano”, expresó la fuente.

Serán tres días de audiencias. Además de la prevista para el martes 29 para la convocatoria de Delgado y de Ferrés, el miércoles 30 y el 1° de diciembre también habrá citaciones de personas. No trascendieron los nombres de los citados.



En tanto, una fuente judicial señaló a El País que, en su segunda declaración, Astesiano testificó que presentó a jerarcas de la Torre Ejecutiva a empresarios rusos que pretendían traer barcos pesqueros a Uruguay.



En su segunda declaración ante la fiscal Fossati, Astesiano afirmó que jerarcas del gobierno sabían qué empresarios rusos acudirían a la Torre Ejecutiva traídos por excustodio.

La fuente señaló que Astesiano no los llevó al edificio presidencial a mantener con él una reunión en su oficina ubicada en el cuarto piso de la Torre Ejecutiva sino que la idea del encuentro era “presentar” a los empresarios las autoridades gubernamentales, ya que los ciudadanos caucásicos tenían intención de invertir en Uruguay.



El encuentro en la Torre Ejecutiva se dio en el marco de un llamado público realizado por el presidente Luis Lacalle Pou, para que se invirtiera en el país.



Según la fuente, los inversores estaban acompañados por el gestor ruso, Alexey S., quien también está imputado en la misma causa que Astesiano.

El País consignó que la reunión se realizó el 26 de septiembre pasado en base a un archivo de la carpeta investigativa de la fiscal. Supuestamente los empresarios tenían vinculación con el magnate ruso Roman Abramóvich, según declaró ante la fiscal Fossati el escribano Álvaro F., otro integrante de la organización que falsificaba documentos para que ciudadanos rusos obtuvieran la ciudadanía uruguaya.



Según supo El País en base en fuentes del gobierno, los jerarcas de Presidencia citados por Fossati para el próximo martes negarán haber tenido un encuentro con los inversores rusos que habrían traído el escribano Fernández y el gestor Alexey S.

El ruso que dio inicio a una compleja indagatoria La investigación sobre el caso Astesiano comenzó cuando el 21 de septiembre de este año fue advertida por autoridades de la Dirección Nacional de Identificación Civil sobre la presencia de un ciudadano ruso llamado Román K., que pretendía obtener la ciudadanía natural uruguaya presentando documentación que a simple vista les pareció irregular a policías de esa repartición. Román K. fue detenido. Al día siguiente se transformaría en el primer formalizado en el caso Astesiano.

"Hay grandes cosas"

El 26 de octubre pasado, el abogado de Astesiano, Marcos Prieto, se refirió a la carpeta investigativa señalando que “hay pequeñas y grandes cosas que hacen al caso que no están en el expediente”.



Consultado ayer por El País sobre qué quiso decir con esa afirmación, Prieto insistió sobre el punto: “Hay cosas que no están en la carpeta investigativa pero hacen al caso”.



Sostuvo que no quería ser más específico para no violar la reserva de la carpeta investigativa de la Fiscalía.



“De parte de esta defensa no se ha filtrado información. No es nuestro estilo de trabajo. Pero sí debo decir que me consta que Astesiano no tuvo acceso al Guardián ni pidió para acceder a él ni hay una prueba que haya pedido información de esta herramienta policial”, expresó Prieto.

Alojamiento

La fiscal Fossati envió ayer una nota formal al fiscal de Corte, Juan Gómez, solicitando que fuera apartada del caso Astesiano por no contar con “respaldo institucional”.



Para Fossati, el caso Astesiano es una causa enorme y compleja que debe ser investigada por un fiscal especializado y no por una Fiscalía de Flagrancia que debe atender turnos e investiga 509 casos. (Ver nota aparte).



Gómez se encontraba ayer en Flores. El jerarca concurrió al departamento para interiorizarse sobre la disconformidad de la Policía con la fiscal Alicia Abreu.



El fiscal de Corte expresó que la nota de Fossati había quedado encima de su escritorio y agregó que desconocía su contenido.



“Si ella pide la abstención, la estudiaremos. Si está bien fundada, será atendida. Acá no se hace trabajar a la fuerza a nadie”, advirtió el jerarca aludiendo que la Fiscalía no era una especie de guardia armada.