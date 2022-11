Fiscal Fossati solicitó que la aparten del caso Astesiano

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Gabriela Fossati es la fiscal que investiga el caso Astesiano, por la falsificación de partidas de nacimiento de ciudadanos rusos. Este sábado se dio a conocer que le solicitó a Juan Gómez, fiscal de Corte, que remita la causa a departamento de delitos complejos y, por consiguiente, la aparten del caso.

De acuerdo a lo que informó Montevideo Portal, Fossati había asumido dicha responsabilidad porque estaba acordado que en noviembre la trasladarían a Delitos Económicos. No obstante, Gómez decidió esperar a que se termine la investigación en curso para luego sí concretar dicho cambio.

La noticia molestó a Fossati quien declaró al portal que “Soy de las personas que cree que la palabra vale más que un contrato”. Además, dejó en claro que acatará lo que determine el fiscal de Corte, pero que quiere no seguir con la causa: “Lo mejor para el caso parece ser que yo no lo siga”, ya que considera que no tiene el respaldo de Fiscalía.



Poco después, Juan Gómez expresó que mantendrá a la fiscal en el caso, debido a que “sería una irresponsabilidad” acceder a dicha solicitud.