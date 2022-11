Lacalle reconoció que expresó a Fiscalía "preocupación" porque trascendieran sus conversaciones personales

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

"En todo lo que podamos ayudar, vamos a ayudar", destacó el presidente Luis Lacalle Pou este miércoles al mediodía tras ser consultado por el caso Astesiano, que involucra a su excustodia. Además, se refirió a la ausencia de los chats entre el mandatario y el ahora imputado en la investigación judicial, lo que generó polémica en las últimas horas.

El mandatario recordó que la detención de Astesiano se dio en Suárez y Reyes. "Allí estaba presente la Policía, que la encargó la fiscal del procedimiento, no hubo un acuerdo con la fiscal. Yo nunca hablé con la fiscal, ni antes, ni ahora", dijo.



"Sí sé que el ministro del Interior (Luis Alberto Heber) transmitió la preocupación de la reserva de las conversaciones privadas, familiares, personales del celular. Como dijo la fiscal, se aceptó de tal manera", agregó en ese sentido, confirmando lo anunciado en las últimas horas.



"Tan es así que hay una comunicación, que ustedes seguramente tengan acceso —porque tienen acceso a todo, más que nosotros— del 3 de octubre, en el cual la fiscal dice que se pide determinados datos y grabaciones, excepto las referidas a las conversaciones conmigo", dijo Lacalle Pou, quien a continuación, aclaró: "No fue un pedido mío".

De todos modos, el mandatario se refirió a la información que trascendió este martes en El Observador respecto a que se solicitó que sus chats con Astesiano no fueran parte de la investigación y explicó: "Después de la detención, y esto lo pueden corroborar con el fiscal de Corte (Juan Gómez), lo llamo y le digo: 'Fiscal, acaban de detener a mi custodia personal (...) sin perjuicio de eso, (tengo la) preocupación por las conversaciones personales que involucran a quien habla y a mi familia'".



También recordó que se llevaron el teléfono de Astesiano: "que podríamos haber dicho 'nos lo quedamos', nunca escondimos nada".

"La verdad, pasado el tiempo, me parece que (era) lo mejor que se pudo hacer y dictaminar por parte de la fiscal, porque un día sí y otro también, dos medios por lo menos que accedieron a todas las conversaciones, están filtrando información", subrayó el mandatario.



Lacalle Pou indicó que si el día de mañana se requirieran esas conversaciones, un juez podría pedirlas. "Lo que ha quedado meridianamente claro es que nosotros no obstruimos en nada a la Justicia, ni la investigación fiscal. Es más, se trató de colaborar en lo posible". Además, lamentó que sobre el caso "manija sobra".

Consultado sobre si Astesiano le transmitía información del ámbito para presionar a políticos, respondió: "Me voy a tomar la pregunta como si no nos conociéramos, pero entiendo que la tienen que hacer. Obvio que no, pero además, de todo el humo que hay, de todos los pelotazos que hay estaría bueno que se comprueben".



El presidente nombró el caso del presunto espionaje contra los senadores frenteamplistas Charles Carrera y Mario Bergara, que habría pedido una empresa de Estados Unidos. "Me piden desde el Frente Amplio que sea categórico en rechazar. Hay una supuesta investigación de una empresa privada. Si fuera así, es una muy mala señal que sea investigado cualquier dirigente político, cualquier persona. Ahora, qué tiene que ver el gobierno", cuestionó.

"De nuevo, hay que facilitar la investigación. Entiendo que hay una práctica periodística, con tintes políticos, que todos los días van sacando chats", acotó el presidente, que remarcó que no le va a sacar "el lazo a la pezuña".



"Creo que lo mejor sería que a esta altura, ya que sabemos que lo tienen algunos medios de prensa, que lo tenga todo el Uruguay", desafió el mandatario.



"No me cabe la menor duda que si mañana tienen que procesar, condenar o eventualmente absolver a alguien, lo va a hacer", sostuvo en relación a la actuación fiscal.



"Escuché que en la Torre Ejecutiva hay una asociación para delinquir; algo así como un narco Estado, y que el gobierno está acostumbrado a mentir. Eso es grave, esas acusaciones son graves", dijo en alusión a críticas desde la oposición.

Lacalle Pou insistió que el caso Astesiano, "está en la Justicia, en el cual la Presidencia de la República ha colaborado en todo lo que puede; de hecho, ayer, el secretario y prosecretario de Presidencia fueron a tratar de esclarecer algunas cosas como testigos".

"La oficina famosa del cuarto piso se trancó y se abrió así como había quedado para Fiscalía", agregó.