Vendido por US$ 180 mil: el "avión presidencial" se devaluó 82%

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

La adquisición de un avión presidencial por parte del gobierno de Tabaré Vázquez fue, en su momento, cuestionada por blancos y colorados. Acusaron que se trataba de una compra directa dirigida a un amigo del entonces mandatario, Carlos Bustin. La administración frenteamplista, en tanto, defendió que era una aeronave multipropósito, que servía tanto para trasladar al expresidente como para atender emergencias sanitarias.

El ministro de Defensa, Javier García, antes de asumir en el cargo anunció que el avión se vendería. Alertó que la aeronave no servía para cuestiones sanitarias y que la medida también se tomaba en el marco del plan de “austeridad” del gobierno de Luis Lacalle Pou.



Luego de un primer intento fallido, ayer el avión fue subastado en US$ 180.000. El Estado uruguayo lo había adquirido en 2015 por US$ 1.010.000. Esto implica una devolución de 82%.

“Se compró en forma directa y por un valor absolutamente desproporcionado. Uruguay es un país austero. Los gustos de los gobernantes no deben hacerse con dineros públicos”, opinó García en su cuenta de Twitter.



El ministro señaló a los medios de prensa que desde que el Estado uruguayo comenzó a operar la aeronave, 2018-2019, se gastaron US$ 1,5 millones más, en mantenimiento, combustible e instrucción.



El avión marca Hawker, modelo HS-12-700ª, fue fabricado en el año 1979. “Se pagó un sobreprecio y se termina con una sangría absolutamente inútil”, declaró el ministro de Defensa.



Esta es la segunda vez que se hace una subasta por el avión presidencial. La primera se realizó en julio de este año con un precio base de US$ 350.000, sin embargo fracasó ya que no hubo ninguna oferta.