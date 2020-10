Remate: avión presidencial fue subastado en US$ 180.000

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Este jueves se vendió el avión presidencial en US$ 180.000 a través de una subasta que tuvo lugar en la Asociación de Rematadores del Uruguay, informó el ministro de Defensa Javier García. La aeronave fue adquirida inicialmente por el expresidente Tabaré Vázquez en 2018 por un monto total de US$ 1.010.000.

"Se compró en forma directa y con valor absolutamente desproporcionado. Uruguay es un país austero. Los gustos de los gobernantes no deben hacerse con dineros públicos", indicó el jerarca a través de su cuenta de Twitter.

Durante una conferencia de prensa realizada en junio de este año para informar los datos del remate, García indicó que "desde lo que va desde su operatividad (del avión), 2018-2019, se gastaron US$ 1,5 millones más, en mantenimiento, combustible e instrucción".



Esta no es la primera vez que se hace una subasta por el avión presidencial. La primera se realizó en julio de este año con un precio base de US$ 350.000, sin embargo fracasó ya que no hubo ninguna oferta.

El avión es marca Hawker, modelo HS-12-700A y si bien fue adquirido como avión presidencial fue presentado como "avión multipropósito", ya que podía ser adaptado para funcionar como vehículo aéreo de rescate.

Según los documentos que se adjuntaron a la publicación del remate, se detalla que el avión fue fabricado en el año 1979, tiene una tripulación máxima de dos personas y pueden viajar hasta ocho pasajeros.