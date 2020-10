García sobre avión: "El problema no es el precio al que se vende sino al cual se compró"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El ministro de Defensa, Javier García, fue consultado este jueves tras la subasta más temprano del avión presidencial en US$ 180.000 si esta venta a una quinta parte del valor de compra no es de alguna manera un fracaso, respondió: "El precio no es ni alto ni bajo, es el que es. El problema no es el precio al que se vende, el problema fue el precio al cual se compró", que fue "sobre dimensionado" que "no tienen ningún tipo de explicación".

En conferencia de prensa, García aseguró que la compra de la aeronave durante la segunda administración del entonces presidente Tabaré Vázquez en 2018 fue "fruto de amiguismo", porque "todo el mundo sabía que tenía nombre propio la compra".

Además, consideró que el avión marca Hawker, modelo HS-12-700A, de 1979, que había sido presentado como "avión multipropósito", ya que podía ser adaptado para funcionar como vehículo aéreo de rescate, fue "absolutamente inútil para los efectos que se decían iban a servir". La aeronave tiene una tripulación máxima de dos personas y pueden viajar hasta ocho pasajeros.

"Se subastó en el valor de dos camillas que se habían hecho para este avión", señaló García. Luego, el ministro puntualizó que la camilla que disponía el avión, con un valor de U$S 90.000, "está colocada en un avión de la Fuerza Aérea que es el que usa habitualmente para los traslados sanitarios".

García remarcó que tras la subasta del avión se termina con "éxito" un "proceso que va a significar un ahorro muy importante al país y que está inscrito dentro de nuestra política de austeridad, que va a terminar con un drenaje de fondos millonario que tiene este avión".

"En estos dos años y medio, los uruguayos hemos gastado casi U$S 3 millones, entre lo que significó la compra en su momento más todo el mantenimiento, combustible, etcétera", precisó el ministro de Defensa.

García indicó que este dinero obtenido fruto de la subasta será destinada a la Fuerza Aérea, "que bien que los necesita".

Esta es la segunda vez que se hace una subasta por el avión presidencial. La primera se realizó en julio de este año con un precio base de US$ 350.000, sin embargo fracasó ya que no hubo ninguna oferta.