Uruguay amplió su mar territorial a 350 millas náuticas y formalizó las nuevas coordenadas ante la ONU

El Ministerio de Relaciones Exteriores (MRREE) anunció este viernes que Uruguay depositó en la Secretaría General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) de Nueva York, Estados Unidos, una carta náutica que contiene datos y coordenadas sobre el límite del mar territorial nacional. En ese sentido, la cartera anunció la extensión de este límite, que pasó de 200 millas náuticas a 350.

Según explican desde Cancillería, la extensión se da en base a lo establecido por el artículo 75 del párrafo 9 de la Convención de las Naciones Unidas Sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR). El artículo indica que el "estado ribereño" depositará en poder del Secretario General de las Naciones Unidas "cartas e información pertinente, incluidos datos geodésicos, que describan de modo permanente el límite exterior de su plataforma continental".

Interior del Ministerio de Relaciones Exteriores Foto: Portal Medios Públicos

La extensión se da teniendo como base una serie de recomendaciones que fueron adoptadas en 2016 por la Comisión de Límites de la Plataforma Continental. En ese momento, el entonces canciller Nin Novoa había anunciado que el país se "agrandaba" en 83.000 kilómetros cuadrados.

"La Secretaría General de las Naciones Unidas dará publicidad a la extensión de los derechos de soberanía de Uruguay sobre el lecho y el subsuelo de las áreas submarinas hasta los puntos recomendados por la CLPCP", indicaron desde Cancillería.