Tribunal de Ética concluyó que relevo del excomandante del Capitán Miranda fue por “razones de servicio”

Un Tribunal Especial de Ética y Conducta Militar de la Armada Nacional concluyó que el relevo del capitán de navío (CG) Diego de la Sierra como comandante del buque escuela ROU 20 “Capitán Miranda” respondió "a razones estrictamente de servicio y no a un asunto de carácter ético o moral", por lo que el hecho queda fuera de su competencia. Así surge de documentos a los que accedió El País tras un pedido de información pública al Ministerio de Defensa Nacional.

De la Sierra había solicitado la formación de un tribunal para analizar su situación y también el accionar del ahora excomandante en jefe de la Armada Jorge Wilson, luego de su relevo del mando del emblemático velero de instrucción en el año 2024. El caso había tomado estado público cuando, según informó El Observador, De la Sierra planteó que se evaluara su actuación y la de las autoridades involucradas.

Según había trascendido por parte de la Armada, De la Sierra fue relevado tras señalar que no estaban dadas las condiciones para zarpar en el marco del viaje anual del Capitán Miranda. Lo mismo ocurrió con el segundo jefe de la nave, el capitán de corbeta Santiago Quevedo. Ambos oficiales entendían “que las condiciones establecidas no permitirían el cumplimiento de manera eficiente del viaje de instrucción que se iba a iniciar”, dijo un comunicado de la fuerza.

Almirante Jorge Wilson, excomandante en jefe de la Armada. Foto: Leonardo Mainé/El País.

Actuaciones del tribunal

Según el Acta de Deliberación N.º 04/24, fechada el 30 de agosto de 2024, el tribunal se reunió en Montevideo en el despacho del Comandante de la Flota. La instancia estuvo integrada por los contralmirantes Mario Vizcay, como presidente, Gustavo Luciani, como vocal, y Miguel de Souza, como vocal secretario. Durante la sesión los integrantes analizaron un informe jurídico de la Asesoría Letrada del Comando General de la Armada, elaborado por el abogado Pablo Baeza, con el objetivo de determinar si correspondía que el órgano interviniera en el planteo realizado por el oficial.

Tras estudiar el informe y deliberar sobre el caso, el tribunal concluyó que el acto administrativo mediante el cual el comandante en jefe dispuso el relevo de De la Sierra del mando del Capitán Miranda "fue adoptado por razones de servicio". Por ese motivo, los integrantes entendieron que "el hecho no configura una cuestión de ética o conducta militar susceptible de ser analizada por ese órgano".

El documento también señala que, dentro de lo que eventualmente podría estar bajo la órbita del tribunal, solo podrían examinarse aspectos vinculados al comportamiento del oficial durante el período en que ejerció el comando del buque, previo a su relevo. Sin embargo, se indicó que al involucrar decisiones del comandante en jefe de la Armada, cualquier análisis posterior debería ser realizado por un Tribunal Eventual de Ética y Conducta Militar, que debe ser designado por el Poder Ejecutivo, tal como prevé el reglamento vigente.

Capitán Miranda. Foto Archivo El País.

Además, el tribunal sostuvo que "el propio oficial solicitante no detalló hechos concretos que permitieran interpretar que su ética, su honor personal o su conducta militar hubieran sido afectados". Por el contrario, los integrantes señalaron que "durante el período en que De la Sierra estuvo al frente del buque escuela no se registraron comportamientos contrarios al Código de Ética y Conducta Militar", por lo que su actuación fue considerada adecuada.

En función de estas conclusiones, el tribunal resolvió devolver las actuaciones al entender que el planteo excede su competencia, "ya que en los hechos involucra a un almirante y debería, en caso de corresponder, ser analizado por un órgano de mayor jerarquía".

Notificación a De la Sierra

Posteriormente, el 6 de setiembre de 2024, se realizó una nueva sesión para notificar formalmente al oficial de la resolución adoptada. Según el Acta Especial de Notificación N.º 05/24, el tribunal volvió a reunirse con la misma integración y convocó a De la Sierra para comunicarle las conclusiones alcanzadas tras el análisis de su solicitud.

En esa instancia se reiteró que el relevo del mando del Capitán Miranda "respondió a razones de servicio" y que "no existen elementos que configuren una falta ética que amerite la intervención del Tribunal Especial". Tras la notificación, el órgano dio por finalizadas las actuaciones y cerró la sesión ese mismo día.