Tensión en el Senado por Cardama: ascenso en la Armada con acusaciones de "antirrepublicanismo" y autoritarismo

La discusión sobre la venia de ascenso en la Armada de un capitán de navío a contralmirante provocó varios momentos de tensión este martes en el Senado. Desde la oposición se cuestionó que el Poder Ejecutivo resolviera que Ismael González fuera uno de los elegidos para la promoción. Este es uno de los militares que concurrió a Vigo como integrante de las Fuerzas Armadas para inspeccionar a Cardama. Pero el enfrentamiento entre legisladores subió de tono casi al cierre de la jornada, cuando comenzaron acusaciones de "antirrepublicanismo" y autoritarismo.

Previo a la sesión, la discusión sobre la venia de González ya tenía varios capítulos porque, por ejemplo, en la comisión de Defensa los blancos habían pedido conocer las sanciones que tuvo durante su carrera militar. El debate ya estaba teñido con que este militar fue uno de los que concurrió a Vigo para inspeccionar a Cardama, empresa con la que el gobierno rescindió el contrato firmado con la administración de Luis Lacalle Pou para adquirir dos patrullas oceánicas.

Las otras tres venias para contraalmirante, que correspondían a Frederick Fontanot, César Ricciardi y Rodrigo Marqués, no tuvieron mayor discusión en la sesión y fueron aprobadas.

Al comienzo del debate de las venias, el Frente Amplio intentó sin éxito que se hiciera una sesión secreta con el argumento de que se iban a discutir de manera pública los legajos de las candidatos. Pero no consiguió el apoyo de la oposición en el Senado, compuesta por el Partido Nacional y el Partido Colorado.

Del Partido Nacional, varios senadores hicieron críticas. Uno de ellos, el senador Sergio Botana enumeró las sanciones que tuvo González durante su carrera, como un “problema” en un “local bailable en una misión en el exterior” cuando “gritó términos ofensivos a la población”. También que “no comunicó un robo en su unidad”, la “insubordinación ante una sanción que recibió y las amenazas a sus superiores”, “y demoras, indiferencias y el no cumplimiento de órdenes directas”.

“Se nos dice que (este ascenso) coincide con la visión a largo plazo del gobierno para la Armada. ¿Cuál es? ¿Aumentar la amenaza de los integrantes de la Fuerza, impulsar el desacato, justificar la insubordinación?”, apuntó el legislador.

Del mismo partido, Sebastián Da Silva apuntó contra el prosecetario de Presidencia, Jorge Díaz, al decir que “están colocando a un mandadero” de él como contraalmirante en la Armada. Pero, además, criticó la elección de González: “¿Sabe cómo le dicen al futuro contralmirandte? ‘El Fatiga’. A mí me dicen Negro, a él, ‘El Fatiga’. No debe ser por trabajador. ¿Qué queda por romper?”.

Del Partido Colorado, Gabriel Gurméndez consideró que González "ostentará el triste título de ser oficial almirante del Frente Amplio y no de la Armada".

Por su parte, en el oficialismo defendieron la elección del Poder Ejecutivo. El senador Felipe Carballo indicó que el tema sobre la mesa, “por más vueltas que le busquen, es Cardama”. Y contestó a Da Silva: “¿Qué falta romper, decían hace un momento? Han dinamitado a las Fuerzas Armadas con lo de Cardama (…) El problema es que el capitán González fue a Vigo. Además, desde la bancada del Partido Nacional lo acusaron (en ese momento) de espía, poniendo en riesgo su seguridad porque España lo podría haber puesto preso”.

Y redobló: “Se habló de lo que sucedió a la salida de un boliche hace no sé cuántos años. Si tuviéramos que hacer determinada nómina para poder estar sentado acá, muchos no estaríamos”.

Por su parte, a la senadora frenteamplista Bettiana Díaz le llamó la “atención que se adjective así a funcionarios” porque, además, los “antecedentes son los mismos que cuando se votó la venia por unanimidad en 2017 para que sea capitán de navío”, indicó, y continuó: “Hay una clara animosidad. ¿Qué cambió desde 2017 hasta ahora? Cardama. Está clarísimo. (...) Parece que hay que llevarse todo puesto con tal de tratar de embarrar para ver si se zafa”.

Una moción que presentó Díaz encendió el debate en la tarde del martes: enviar a la cartera de Defensa la versión taquigráfica de la sesión y la de la interpelación que se hizo semanas atrás a la ministra Sandra Lazo. Y añadió: “Para que el propio ministerio sea el que encomiende al Tribunal de Honor a hacer un análisis sobre estas acusaciones que, entendemos desde la bancada del Frente Amplio, lesionan el honor de las Fuerzas Armadas y particularmente del capitán de navío” González.

Esto hizo que varios del Partido Nacional y el Partido Colorado criticaran la decisión del Frente Amplio.

Botana hizo hincapié en que se está en “democracia”, y continuó: “La República sometida al juzgamiento de los mandos militares en sus tribunales... Sinceramente, nunca creí vivir esto en el Senado. Nunca creí que el autoritarismo le saliera para ese lado”.

A lo que Rodrigo Blas sumó: “¿Qué sucederá pasado mañana? ¿Paredón? ¿Qué hago con lo que no me gusta? ¿No tolero, no acepto, no discrepo y mando que otro juzgue? ¿Qué se busca? ¿El apoyo de la fuerza militar para analizar a la clase política? ¿Se acuerdan qué pasó cuando los militares empezaron a juzgar las acciones de los políticos? ¿Ese es el Frente Amplio real?”.

El senador blanco Javier García, en tanto, se dirigió de manera directa a la vicepresidente Carolina Cosse: “Representa el único poder del Estado que tiene representación de toda la ciudadanía. Tiene el deber de defender a la República y esta votación es antirrepublicana. (...) Quedará en la historia más triste de este Parlamento si permite que esto prospere. Es la primera vez en la historia democrática del Uruguay que un Senado se somete al imperio un tribunal militar”.

“Manden a donde quieran las versiones taquigráficas, pero a sometimiento de un tribunal militar, en democracia, nunca”, agregó.

Después de dos cuartos intermedios, desde la bancada del Frente Amplio, la senadora Díaz y su par Oscar Andrade, aclararon que se enviarán las versiones taquigráficas al Ministerio de Defensa.

“Hubo confusiones en todas las bancadas, también en mi bancada. Pero quiero que quede claro que estamos enviando al Ministerio de Defensa, y no a ningún tribunal militar”, puntualizó Andrade.